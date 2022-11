Itatiaia terá horário especial para os jogos do Brasil na Copa - Diário do Vale

Matéria publicada em 14 de novembro de 2022, 10:00 horas

Itatiaia- Pensando em proporcionar um momento de descontração para que todos possam torcer pela seleção brasileira durante os jogos da Copa do Mundo, o expediente na Prefeitura de Itatiaia terá horário diferenciado durante os dias de jogos do Brasil, que acontece de 21 de novembro a 18 de dezembro.

De acordo com a prefeitura de Itatiaia, a decisão consta no decreto Nº4086, publicado na última sexta-feira (11), no Boletim Oficial do Município, que também inclui os órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Indireta e Autarquias.

De acordo com o dispositivo, no dia 24 de novembro, o expediente terá início às oito horas e se encerrará às doze horas. No dia 28 de novembro, o expediente seguirá até às onze horas e no dia 02 de dezembro o encerramento acontecerá às doze horas. Havendo alterações nos horários de jogos da Seleção Brasileira de Futebol, os horários previstos do expediente poderão ser revistos.

Conforme consta no decreto, excluem-se da medida os serviços considerados essenciais, que seguirão com os horários de atendimentos inalterados, entre eles o Hospital Municipal Dr. Manoel Martins de Barros, no Jardim Itatiaia e o Posto de Saúde 24h de Penedo.

Os serviços prestados pela Guarda Civil Municipal também acontecerão normalmente. Além da segurança do patrimônio público, a corporação fará a controle do trânsito em toda cidade. Os servidores da Defesa Civil ficarão de sobreaviso para qualquer emergência e poderão ser acionados pelo telefone da Guarda Municipal – 153 ou (24) 3352-6752.