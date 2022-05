Itatiaia terá programação cívica e cultural para comemorar 33 anos de emancipação

Matéria publicada em 22 de maio de 2022, 11:42 horas

Itatiaia- O município de Itatiaia vai completar 33 anos de emancipação político-administrativa no próximo dia 1º de junho. E para esta data, a Prefeitura está preparando uma programação especial em comemoração ao aniversário da cidade. A comissão organizadora, formada por diversas secretarias, fechou a programação do dia 1º de junho e ainda estão previstas para todo o mês atrações culturais e programações esportivas.

O desfile cívico, que reunirá os dois mil alunos de todas as escolas da rede municipal e ainda escolas privadas, está confirmado para às 9h no dia 1º (quarta-feira). Alunos e professores terão a oportunidade de apresentar seus projetos e ações desenvolvidos ao longo do ano, além de homenagear a cidade. Além disso, acompanhando os alunos, haverá apresentações de bandas e fanfarras da região.

Além da programação cívica, o aniversário da cidade contará com apresentação da Banda Sinfônica de Barra Mansa, apresentações de dança da Casa da Cultura, bolo comemorativo, missa e festival de food trucks.

Confira a programação:

31 de maio (terça-feira):

18h às 00h – Festival de Food Truck (Praça do Banerj)

1º de junho (quarta-feira):

8h Hasteamento das Bandeiras – Paço Municipal

9h Desfile Cívico – Av. dos Expedicionários

16h Entrega da Revitalização da Praça Mariana Rocha Leão

16h30 Apresentação da Banda Sinfônica de Barra Mansa (escadaria da Igreja Matriz)

Apresentação de Dança Casa das Cultura (Praça Mariana Rocha Leão)

17h Bolo comemorativo aos 33 anos do município (Praça Mariana Rocha Leão)

19h Missa de Ação de Graças ao Aniversário da Cidade – Igreja Matriz de São José

13h às 23h Festival de Food Truck (Praça do Banerj)