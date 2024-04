Itatiaia vai inaugurar Centro de Imunização neste sábado (13)

Itatiaia – A Prefeitura de Itatiaia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, inaugura o Centro Municipal de Imunização, neste sábado (13), às 10h. O espaço, além de disponibilizar vacinas de rotina, será a Rede de Frio do município, abrigando todos os insumos e vacinas que serão distribuídas para as Unidades de Saúde.

O Secretário de Saúde, Luiz Eduardo Saldanha, informa que a unidade vai funcionar na Avenida dos Expedicionários, número 425, próximo à sede da pasta, com horário das 8h às 16h, de segunda a sexta-feira. Segundo ele, o Centro Municipal de Imunização é mais uma importante conquista no setor.

“Com a implantação da Rede de Frio o município passa a dispor de uma rede de refrigeração de vacinas, que garante a manutenção da qualidade dos imunobiológicos repassados pelo Ministério da Saúde a estados e municípios para a vacinação regular ou em campanhas”, explica.

A inauguração será no mesmo dia que vai acontecer o Dia D contra a Gripe Influenza. Todas as unidades de saúde do município irão vacinar, entre 8h e 16h, o público-alvo determinado pelo Ministério da Saúde. “O Dia D, no sábado, facilita o acesso da população que trabalha de segunda a sexta-feira”, comenta a Coordenadora de Imunização da Secretaria de Saúde, Andrea Millen.

“A campanha de imunização contra a influenza tem o objetivo de prevenir as complicações decorrentes da doença, óbitos e o seu impacto na saúde pública, assim como reduzir os sintomas da Influenza. É importante que a população participe e se conscientize sobre a importância de se vacinar e de contribuir para que a vacinação este ano alcance a meta de 90% de cobertura para cada um dos públicos prioritários”, afirmou Andrea.

O prefeito Irineu Nogueira destacou os avanços que estão ocorrendo na área da saúde. Segundo ele, o Centro Municipal de Imunização, que vai abrigar a Rede de Frios do município, é uma iniciativa fundamental para a perfeita conservação das vacinas.

“Esse é mais um importante investimento que a Prefeitura realiza na área da saúde. Vale reforçar que avanços como esse, além de beneficiar a população, trazem melhores condições para o trabalho dos profissionais da saúde que atendem a população de Itatiaia, que ganha uma maior qualidade nos serviços disponibilizados aos moradores” afirma Irineu.