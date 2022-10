Itatiaia vai ter vistoria itinerante neste mês de outubro

Matéria publicada em 12 de outubro de 2022, 10:05 horas

Itatiaia – Itatiaia sediará no próximo dia 24 de outubro, na Rodoviária da cidade, localizada à Avenida Wanderbilt Duarte de Barros, mais uma edição do Programa Vistoria Itinerante do Detran RJ.

Proprietários de veículos que desejarem participar já podem agendar o serviço no município através do site www.detran.rj.gov.br ou pelo teleatendimento nos números (21) 3460-4040 e 3460-4041.

“A primeira Vistoria Itinerante deste ano aconteceu em julho. De lá para cá, mensalmente, temos conseguido que o Detran traga o programa para o município”, afirma o diretor do Detra (Departamento de Trânsito), Edson Lamin.

Segundo ele, as vistorias que vêm acontecendo regularmente em Itatiaia proporcionam maior facilidade aos munícipes, evitando que tenham de viajar até outra cidade para realizar a avaliação de seus veículos, economizando tempo e dinheiro.

Lamim lembra que no programa Vistoria Itinerante os condutores podem fazer transferência de propriedade e de jurisdição ou de município. “Além disso podem fazer a alteração de características, inclusão de GNV, licenciamento anual, baixa/inclusão de alienação, mudança de cor e de endereço, ratificação de dados, primeira licença, emplacamento e troca de placa para Mercosul, entre outros serviços”, informa.