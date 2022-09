Itatiaia volta com a realização de cirurgias ginecológicas no hospital municipal

Matéria publicada em 13 de setembro de 2022, 17:36 horas

Itatiaia- A Prefeitura de Itatiaia, por meio da Secretaria de Saúde, voltou a realizar cirurgias ginecológicas no Hospital Municipal Dr. Manoel Martins de Barros. Nesta terça-feira, 13, já foram realizados quatro procedimentos.

De acordo com a secretaria de Saúde, atualmente, 31 mulheres estão na fila de espera para as cirurgias e a previsão é atender toda a demanda em menos de quatro meses, já que serão realizadas duas cirurgias por semana. As pacientes que estão na lista de espera já passaram pelas etapas pré-operatórias.

Entre os procedimentos estão exames e cirurgias de baixa complexidade como colpocospia, histeroscopia, e ainda de alta complexidade como a miomectomia para retirada de miomas, etc.

– Também retomaremos com os procedimentos cirúrgicos de retirada de nódulos mamários para diagnóstico e cirurgia plástica reparadora de mamas. É uma conquista importante para nós poder atender essas mulheres, que estavam aguardando por esses procedimentos. Para retomar a realização dos procedimentos adequamos questões de logística do centro cirúrgico e também da equipe – afirmou o secretário de Saúde, Dr. Filipe Borges.