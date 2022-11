Iza se apresenta no Clube Comercial dia 12 de novembro

Matéria publicada em 3 de novembro de 2022, 19:09 horas

Volta Redonda – A cantora Iza sobe ao palco do Clube Comercial, no dia 12 de novembro, cantando vários hits consagrados no Brasil.

O público pode optar pela pista premium, área vip front stage no link https://www.sympla.com.br/evento/iza-volta-redonda/1689150 , e camarote exclusivo, através do número (24) 99248-1459.

O repertório da apresentação é formado pelas músicas já conhecidas na voz da cantora como Pesadão, Ginga e Dona de Mim, que integram o primeiro álbum. Iza canta também singles lançados depois que são sucesso como Brisa, Meu Talismã e Evapora, além Gueto, Sem Filtro e Fé.

Os singles Mole, Mó Paz e Droga, que fazem parte do recém-lançado projeto Três, também farão parte do repertório. As músicas do projeto Três, segundo adianta a cantora, estarão no novo álbum, pela Warner Music.

No palco, Iza é acompanhada por 8 bailarinos e canta à frente de um telão com imagens de todos os clipes já lançados, em sincronia com as músicas. Os músicos que tocam ao lado da cantora são o DJ Alex Favilla, Bruno Costa (guitarra), Thiago Oliveira (teclado), Cleverson Silva (bateria), o trio de sopro Jorge Continentino, Sergio de Jesus e Gesiel Nascimento, e os backing vocals Murilo Santos, Leticia Pedroza e Leo Baptista.

Serviço

Local: Clube Comercial (Rua Jofre Catapreta, 50 – São Geraldo, Volta Redonda)

Data: 12 de novembro de 2022

Horário: 22 horas

Venda On-line: https://www.sympla.com.br/evento/iza-volta-redonda/1689150

Pontos de Venda: Loja Pet Sublime (Térreo do Sider Shopping Volta Redonda) – Vivace Eventos (Aterrado – Volta Redonda) – Depósito de Bebidas do Toninho (São Geraldo e Retiro – Volta Redonda)

Classificação: 18 anos. Menores a partir de 14 anos poderão entrar acompanhados dos pais ou responsável legal