Jacaré-açu que foi capturado por bombeiros em Vassouras é levado para Zoológico Municipal de Volta Redonda

Matéria publicada em 30 de dezembro de 2020, 10:41 horas

Animal de dois metros foi encontrado por moradores no bairro Cananéia

Vassouras – Moradores do Bairro Cananéia foram surpreendidos com aparição de um jacaré-açu, na madrugada de terça-feira (29), em Vassouras. O animal estava próximo de uma residência quando foi capturado por bombeiros.

Os moradores acionaram o Corpo de Bombeiros durante a noite, mas por conta da distância e dificuldade de acesso, a corporação só chegou ao local já no início da madrugada de terça-feira.

O jacaré-açu foi contido e sedado por um veterinário, que estava presente na equipe, e transportado pelos bombeiros até o Zoológico Municipal de Volta Redonda. Ele foi avaliado por um biólogo que constatou que o animal está em perfeito estado de saúde.

Jacaré-açu

O jacaré-açu é uma espécie de jacaré exclusiva da América do Sul. Também conhecido como jacaré-gigante, é um predador de topo de cadeia alimentar que pode chegar a 48 km/h na água.

Ele pode alcançar até seis metros de comprimento e 300kgs.

Segundo a Fiocruz, o corpo do jacaré é preto com faixas amarelas, olhos e narinas grandes, que os permitem ficar semi-submersos. Se alimentam de caranguejos, peixes e pássaros. Sua média de vida é de 80 anos, mas pode chegar aos 100. A reprodução ocorre uma vez por ano, em média, as fêmeas põe de 40 a 50 ovos.