Jacaré-de-papo-amarelo é resgatado em Porto Real

Matéria publicada em 25 de maio de 2023, 16:53 horas

Defesa Civil e Guarda Ambiental atuaram juntas no resgate

Porto Real – Agentes da Defesa Civil e da Guarda Ambiental do município de Porto Real resgataram um jacaré na RJ 159, próximo a Estação de Tratamento de Água e ao Rio Paraíba do Sul, na noite desta quarta-feira (24).

Segundo a Defesa Civil, o Agente Ronei, em um trabalho conjunto com o Guarda Civil Ambiental, Marcelo e a inspetora Joana, realizaram o resgate do animal e devolveram para a lagoa da Coca Cola (FEMSA), onde é o habitat do jacaré.

De acordo com Ronei, algumas vezes o jacaré que foi criado na lagoa consegue escapar, mas o resgate é sempre rápido e com os cuidados necessários para não ferir o animal. Ele alertou para o fato de que as pessoas não devem tentar realizar resgates de animais ao encontrá-los, pois pode ser perigoso tanto para quem tenta fazer o resgate sem conhecimentos específicos, como para o animal que pode acabar sendo ferido ou até morto numa tentativa de resgate feita por meios errados.

Em caso de encontro com um desses animais, as pessoas devem ligar para a Guarda Civil Municipal pelo telefone (24) 33531245 e aguardar a chegada da Guarda Ambiental.