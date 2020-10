Jackson Emerick faz campanha no Getúlio Vargas

Matéria publicada em 17 de outubro de 2020, 17:34 horas

Barra Mansa – O candidato a prefeito de Barra Mansa Jackson Emerick quer melhorar o atendimento à saúde para os moradores do bairro Getúlio Vargas. Ele fez uma caminhada pelo bairro neste sábado (17) e ficou indignado com o abandono do local. “O Getúlio Bargas é um reflexo do abandono de toda a cidade. A população sofre com a falta de atendimento de saúde. Encontrei pessoas reclamando por estarem aguardando há meses por exames simples e cirurgias como catarata. E os jovens não tem emprego e nem opções de lazer.. É um povo simples e trabalhador que está abandonado pelo poder público”, disse Jackson.

Acompanhado do candidato a vice-prefeito, Alexandre Caneda, e de candidatos a vereador da coligação ‘Um Novo Olhar para Barra Mansa’, Jackson caminhou pelo bairro durante a manhã e a tarde deste sábado. Ele se emocionou ao visitar o local conhecido como Escadão, onde era a casa em que morou com os pais quando era criança. Hoje restam apenas escombros da casa. “Aqui passei parte da infância. Me lembro ainda da cor das paredes. Daqui saímos para o Nova Esperança e depois para a Vila Coringa onde meus pais moram até hoje. É emocionante voltar aqui mas, infelizmente é triste ver que o local continua precário e o povo abandonado”, disse Jackson.

Segundo ele, uma das prioridades de seu governo será a melhoria da atenção primária à saúde. “As unidades de saúde da família vão funcionar direito para que a população tenha atendimento digno”, disse Jackson. Outra prioridade, segundo ele, será a recuperação das quadras esportivas existentes nos bairros. Ele esteve na quadra do Getúlio Vargas e ficou assustado com o abandono. “Segundo a Unesco, onde tem atividade esportiva permanente a criminalidade cai 30%. É inacreditável que Barra Mansa tenha uma quadra abandonada como esta, sem qualquer atividade para os jovens do Getúlio Vargas”, disse Jackson. “O bairro Getúlio Vargas merece o nosso respeito. Os moradores também pagam impostos. Nós vamos reformar esta quadra e colocar atividades esportivas e culturais para tirar a nossa moçada das ruas e incentivar suas potencialidades”, disse ele.