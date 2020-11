Jackson quer incentivar turismo em Barra Mansa com eventos

Matéria publicada em 1 de novembro de 2020, 16:47 horas

Barra Mansa – O candidato a prefeito pela coligação “Um novo olhar para Barra Mansa”, Jackson Emerick, afirmou que Barra Mansa tem potencial para atrair eventos esportivos de grande porte e realizar eventos locais para atrair visitantes, incrementando a atividade turística na cidade e consequentemente gerar empregos e renda para a população. Segundo ele, sua meta é transformar a área de eventos em um dos setores de retomada econômica do município.

Jackson cita como exemplo Mairiporã, em São Paulo, que é considerada o paraíso do mountain bike no Brasil. Neste fim de semana a cidade atraiu ciclistas de todo o país, com a realização do MTB Festival, o maior evento de ciclismo do Brasil, que teve transmissão ao vivo pela Band neste domingo. “Vou trabalhar muito para trazer eventos semelhantes para Barra Mansa. Nossa cidade tem potencial e estrutura para realizar competições deste porte”, afirma ele.

Além de competições esportivas, Jackson também pretende valorizar os eventos rurais de Barra Mansa, como os torneiros leiteiros, e realizar festivais gastronômicos explorando a diversidade cultural da formação da população da cidade. “Nosso objetivo é fortalecer e divulgar a cultura de cada região de Barra Mansa, com suas características próprias”, disse Jackson. Para ele, Barra Mansa tem potencial para explorar o turismo e atrair visitantes.

Jackson explica que, na última versão do Mapa do Turismo Brasileiro, que divide os municípios em categorias de A a E, de acordo com a influência da atividade turística na economia local, Barra Mansa está na categoria C. “Podemos melhorar a atividade turística na cidade e passar para a categoria B, o que vai ajudar a incrementar a economia local, gerando novos empregos e renda”, afirmou. No Mapa do Turismo, as cidades das categorias A e B respondem por 68% da estimativa do fluxo de turistas domésticos e por mais de 96% da estimativa do fluxo de turistas internacionais no País.

Nesta reta final de campanha Jackson vem intensificando caminhadas e carreatas pelos bairros. No sábado ele esteve em Santa Clara, Santa Lúcia, São Pedro, Intanha e Jardim Marajoara, e na sexta-feira na Roselândia e Siderlândia. O domingo, dia de seu aniversário de 45 anos, foi dedicado à família e à participação no culto da Igreja Metodista, como faz todos os domingos.