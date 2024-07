Jacuecanga se prepara para receber novo CEMEI

Angra dos Reis – Os moradores de Jacuecanga estão prestes a ganhar um novo espaço de educação infantil. A Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas de Angra dos Reis está realizando obras de reforma e ampliação do antigo imóvel onde funcionava a creche Mundo Colorido, que será transformado no Centro Municipal de Educação Infantil com o mesmo nome.

O novo CEMEI contará com 10 salas, incluindo salas de aula, direção e um espaço dedicado aos professores. Além disso, haverá um pátio interno e externo, cozinha, refeitório, depósito, área de serviço e uma área interna com pergolado para atividades recreativas. Os banheiros também serão adaptados, incluindo um para pessoas com deficiência.

“Vai ser muito bom para as mães e as crianças. Estávamos necessitando muito de uma nova creche, apesar de já termos uma outra. O povo está maravilhado e esperando a inauguração para comemorarmos mais uma obra. Essa creche vai ficar na história e suprir a nossa necessidade”, afirmou o presidente da Associação de Moradores de Jacuecanga, Eduardo “Ilha Grande”.