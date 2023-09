Jaguatirica é encontrada morta às margens da BR-393, na Califórnia

Barra do Piraí – A Secretaria de Meio Ambiente de Barra do Piraí informou ao DIÁRIO DO VALE, no início da noite desta terça-feira (5), que está investigando a morte de uma jaguatirica encontrada às margens da BR-393, próximo ao Posto da Polícia Rodoviária Federal, no bairro Califórnia.

O animal foi filmado por um grupo de ciclistas que passava pela rodovia. De acordo com a Secretaria, o felino já foi recolhido do local e a pasta está apurando o caso. Aparentemente, o animal ainda não era adulto, teria saído para caçar e pode ter sido atropelado por um caminhão.

A jaguatirica é um felino de médio porte, considerado um caçador oportunista, de hábitos solitários e predominantemente noturno-crepuscular. É um felino que apresenta coloração amarelada com manchas escuras. Cada indivíduo apresenta um padrão exclusivo de manchas.