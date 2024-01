Janeiro Branco: Barra Mansa realiza palestra voltada à saúde mental na Região Leste

Barra Mansa – A Secretaria Municipal de Saúde de Barra Mansa promoveu nesta segunda-feira (29), um momento de conversa sobre saúde mental com a população da Região Leste. A ação aconteceu no bairro Vila Elmira, envolvendo moradores da localidade e também do Paraíso de Baixo. O encontro teve como objetivo debater a importância do cuidado mental e emocional, tendo como foco a campanha ‘Janeiro Branco’.

Participaram membros do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (Nasf) – incluindo o psicólogo Jean Canesck, que foi o palestrante -, além de representantes do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas (Caps AD), enfermeiras e equipes das unidades Paraíso de Baixo e Vila Elmira.

A coordenadora do Nasf, Yasmim Rio Verde, elucidou como é importante promover atividades que aproximem a população do trabalho das unidades. “Estar aqui ajuda para que possamos ouvir as pessoas, suas incertezas e anseios. É importante cuidar de si e do outro. Nosso foco neste encontro é a conscientização sobre a saúde mental e emocional do cidadão”, disse.

Palestrante, o psicólogo, Jean Canesck, relatou mais sobre a oportunidade junto aos moradores. “É muito valioso para a pessoa saber que tem uma rede de apoio para ouvi-la. Podemos conversar com bastante pacientes, adultos, idosos. Cada um traz consigo uma história e é preciso entender suas necessidades para realizar um bom atendimento. Esse é o ponto principal quando se trata de saúde mental”, frisou.

A moradora do bairro Vila Elmira, Jaqueline Maria Machado, exaltou os benefícios do encontro. “Com a rotina corrida, acabamos nos esquecendo dos cuidados físicos e mentais. A equipe que trabalha no posto nos auxilia para que possamos ser mais atentos. Elas se dedicam muito no trabalho para nos passar segurança. Participar deste encontro é muito importante para conhecermos mais a respeito do Janeiro Branco e dos cuidados que devemos ter em nosso dia a dia”, informou.

Evento na Praça da Matriz

Nesta terça-feira (30), para encerrar as atividades do Janeiro Branco, haverá uma ação na Praça da Igreja Matriz, no Centro. O evento começará às 8h com uma concentração no Corredor Cultural; após isso, acontecerá uma caminhada orientada até a Praça, onde será ofertado serviço de escuta psicológica, além de apresentações de dança e capoeira, exposição de artesanato, dentre outros.

As ações serão gratuitas e abertas à população.

Janeiro Branco

A campanha de Janeiro Branco iniciou em 2014, no município de Uberlândia, Minas Gerais, por meio de um grupo de psicólogos. O objetivo desta campanha é alertar sobre os cuidados com a saúde mental, que tem um papel primordial na qualidade de vida do ser humano. O mês de janeiro foi escolhido por ser um momento de transição entre o ano que passou e o novo que se inicia. A cor branca remete à paz e visa transmitir suavidade, leveza e equilíbrio.