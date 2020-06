Japuíba, Parque Mambucaba e Frade são os bairros com mais casos confirmados de coronavírus, em Angra dos Reis

Matéria publicada em 15 de junho de 2020, 17:07 horas

Angra dos Reis – Os bairros Japuíba, Mambucaba e Frade são os bairros com maior número de casos confirmados com a Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, em Angra dos Reis. O bairro Japuíba aparece com 140 casos confirmados, já o Parque Mambucaba tem 129 e o Frade contabiliza 103 confirmações da Covid-19.

Os três bairros lideram o ranking de contaminados, de acordo com os dados publicados pela prefeitura de Angra dos Reis até o dia 9 de junho deste ano. Seguidos destes estão os bairros: Areal (63), Abraão (57), Monsuaba (54), Nova Angra (54) , Campo Belo (52), Bracuhy (51), Parque Belém (44), Centro (42), Camorim (39), Parque das Palmeiras (30), Balneário (29), Morro do Carmo (28) e Banqueta (23).

Informações sobre demais bairros estão disponíveis neste link.

Sexo e faixa etária

Segundo dados da prefeitura de Angra dos Reis, mulheres entre 30 à 39 anos são as que mais possuem casos confirmados no município, com total de 169, seguidos de mulheres entre 40 e 49 anos, com total de 159, e mulheres de 50 até 59 anos, com total de 136.

O mesmo ocorre entre os homens. A maioria de casos confirmados foram com homens entre 30 e 39 anos (141), entre 40 até 49 anos (135), e 50 a 59 anos (125).

Óbitos confirmados

Ainda segundo a prefeitura, dos óbitos confirmados por Covid-19 por sexo e faixa etária se destaca para mulheres entre 60 e 69 anos (nove), seguido de homens com idades entre 70 à 79 anos (sete). A vítima fatal mais jovem ao morrer em Angra dos Reis foi uma mulher que tinha idade entre 20 e 29 anos.