Matéria publicada em 30 de maio de 2023, 14:36 horas

Por Vivi Fioravante

A Jaqueta Jeans é uma peça versátil, estilosa e atemporal, fazendo parte do guarda roupa de várias mulheres no mundo todo.

É um item para todos os estilos e é um ótimo investimento, pois ela está sempre na moda! Você provavelmente tem uma jaqueta jeans no armário, se não tem, já teve ou vai ter após essa matéria.

Percorrendo gerações, é impossível pensar em um item mais atemporal do que a jaqueta jeans. Nunca perdeu a sua majestade fashionista, até mesmo os modelos mais vintage ainda hoje são incorporados nos looks. Essa peça merece ser enaltecida, por isso estou aqui para falar um pouco sobre ela.

A jaqueta jeans é o tipo de peça que acompanhará vários momentos da sua vida, ela é aquela terceira peça que destaca seu look, trazendo personalidade para o visual.

Ela é um item muito fácil de ser combinado, misturando conforto com estilo.

Existem diversas possibilidades de criar produções com esta peça tão incrível, basta usar a criatividade para um visual estiloso e diferente!

Não precisa de muito esforço para montar composições com jaqueta jeans. Ela combina com saia, calça ou até vestido, e para deixar o visual mais street, amarre na cintura e está pronta para arrasar! É só escolher o seu modelo favorito, enfim, produções com jaqueta jeans, são fáceis de equilibrar com diferentes peças. Por isso elas não foram afetadas com o passar do tempo, ou seja, ela é uma peça que virou um clássico que mesmo depois de anos, continua sendo uma favorita de todas as estações e estilos.

Espero que tenham gostado da matéria. Escolha o estilo que mais combina com você e aproveite para se jogar nas produções.