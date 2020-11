Jardim Botânico de Volta Redonda recebe visitantes no domingo

Matéria publicada em 22 de novembro de 2020, 14:56 horas

Volta Redonda– O Jardim Botânico Municipal Antonieta Barreira Cravo, aberto à população há duas semanas, recebeu visitantes nesse domingo, dia 22. O espaço, na Ilha São João, fica aberto das 9h às 17h30. Com lago, fonte, pista de caminhada, pista de patins, parquinho, 14 churrasqueiras, lugar para redes e muita área verde, o local agrada adultos e crianças.

A segurança dos visitantes fica por conta de porteiro e vigilante, e ainda há uma equipe composta por profissionais de limpeza e jardineiro, que é responsável pela manutenção da botânica, como os jardins e gramados. Maria José Alves, moradora da Vila Americana, foi com o filho Ricardo, de nove anos.

– Adoramos o lugar. É tranquilo, bonito e tem muito espaço para as crianças correrem e se divertirem. Gostei também da pista de caminhada. Da próxima vez, convido o marido para fazer exercício ao ar livre – falou, elegendo o Jardim Botânico como lugar perfeito para relaxar no fim de semana.

O local também atraiu moradores de outros municípios. Denise e William Guimarães e o filho Heitor, que logo completará três anos, são moradores de Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro, estavam em Volta Redonda a passeio e aproveitaram para conhecer o Jardim Botânico.

– Parabéns ao prefeito pela iniciativa. O lugar é lindo, nem parece que estamos no meio da cidade. Foi uma manhã muito agradável em família – disse Denise.

Além das diversidades das árvores que foram plantadas do Jardim Botânico, com espécies de 10 anos de idade, o entorno da Ilha São João também foi recuperado e ganhou exemplares nativos da Mata Atlântica. Ao todo, mais de 1.500 árvores foram plantadas no complexo, com mais de 80 espécies diferentes. Com isso, toda a composição arbórea da Ilha São João foi renovada.

O Jardim Botânico é dividido em vários setores: Caatinga, Cerrado, Amazônia, Mata Atlântica, com espécies específicas e também com árvores de todo o mundo. O lago tem borda infinita e várias plantas aquáticas, inclusive da Amazônia. O parque infantil tem brinquedos adaptados para PCD (Pessoas com Deficiência).

O prefeito Samuca Silva afirmou que a implantação do Jardim Botânico, que foi construído com recursos de multas ambientais aplicadas em 1996, é parte de um conjunto de ações de sua gestão para tornar Volta Redonda uma cidade mais verde.

– Plantamos mais de 20 mil árvores por todo o município e ainda ganhamos o Parque Natural de Volta Redonda, que fica localizado às margens da Rodovia dos Metalúrgicos, outro espaço de lazer em área verde – lembrou Samuca.

Serviço

O parque também ficou aberto no fim de semana prolongado, das 8h às 16h, e é monitorado pela Guarda Ambiental de Volta Redonda. O espaço de convivência inclui três praças com mesas e bancos, aparelhos de ginástica funcional e parquinho infantil; dois mirantes; anfiteatro; sede administrativa com banheiros e portal de acesso; tudo construído com eucalipto certificado; além de locais reservados para os visitantes plantarem árvores, duas quadras de vôlei e futvôlei, dois lagos e trilhas radicais.