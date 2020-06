Jardim Itatiaia é o bairro com mais casos de Covid-19, segundo secretário

Matéria publicada em 24 de junho de 2020, 17:04 horas

São sete casos confirmados no bairro, seguido da Vila Odete, com seis

Itatiaia – O secretário municipal de Saúde, Carlos Magno Goulart Fernandes, destacou que Jardim Itatiaia é o bairro com maior número de casos confirmados de Covid-19, em Itatiaia. Os números são referentes as pessoas que passaram pelo Ambulatório de Síndrome Respiratória, situado no Hospital Municipal.

– Os testes referem-se as pessoas que passaram pelo Ambulatório, montado no Hospital. Casos de indicação de isolamento e serviços de internação precisam ser testados com exames sorológicos. Para otimizar a prestação de serviços, optamos para que sejam realizados por regiões, tendo como base cada uma das suas unidades – explicou o secretário.

De acordo com a prefeitura, Itatiaia tem 37 casos confirmados, e o bairro Jardim Itatiaia é a área que reúne mais casos da doença, um total de sete. Já o segundo bairro com mais casos é a Vila Odete, com seis. Esse também é o número de casos referentes a pessoas de outras cidades que fizeram o exame no município e testaram positivo.

Na sequência estão os bairros Campo Alegre e Vila Maia, com 3 casos, depois Vila Esperança, Penedo, Vila Magnólia e Vila Pinheiro com dois casos cada e em seguida Jardim das Rosas, Jardim Martinelli, Nova Conquista e Vila Paraíso, com um caso cada bairro.

A secretaria de Saúde explica que entre os casos já existem curados e que gráfico será divulgado diariamente

Números

O boletim desta quarta-feira (24) informa que Itatiaia tem 101 casos suspeitos, sendo que 61 já foram descartados, três se encontram em análise e 22 foram curados. Além disso, foram notificados 444 casos leves de síndrome gripal, dos quais 321 já tiveram alta do isolamento e nenhum óbito foi registrado.

Informações

Moradores podem tirar dúvidas a respeito do novo coronavírus com Vigilância Epidemiológica pelo telefone (24) 3352-1466, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h ou utilizar os canais de atendimento do Governo Federal, como o Disque Saúde (136) e o aplicativo Coronavírus SUS.