Jari acompanha técnicos do DER em nova vistoria na Rodovia do Contorno - Diário do Vale

Jari acompanha técnicos do DER em nova vistoria na Rodovia do Contorno

Matéria publicada em 31 de janeiro de 2023, 12:20 horas

Parlamentar está em contato permanente com a equipe do órgão estadual para cobrar intervenções definitivas para melhorar a segurança na via

Volta Redonda – O deputado estadual Jari Oliveira (PSB) acompanhou mais uma ação do DER-RJ (Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro) na Rodovia do Contorno, em Volta Redonda. Após o grave acidente ocorrido no último fim de semana, técnicos do órgão fizeram nova vistoria na estrada, priorizando o trecho entre os condomínios Alphaville e Jardim Mariana que registra o maior número de ocorrências. Como medidas emergenciais, a equipe do DER vai reforçar a sinalização vertical e horizontal da pista, além de estudar a instalação de novos quebra-molas em alguns pontos do trajeto.

“Desde janeiro de 2022, estou lutando por mais segurança para os motoristas que trafegam pela Rodovia do Contorno. Depois de enviar ofícios ao DER e à superintendência do Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) no Estado do Rio de Janeiro, cobrando medidas para reduzir o número de acidentes, comemoramos a implantação de placas e quebra-molas no trecho em frente ao Jardim Mariana em março do ano passado. A ação trouxe mais segurança para moradores e motoristas, mas precisamos de solução definitiva que beneficie todo o trajeto da rodovia”, afirmou Jari.

O deputado reforçou que faz contato periódico com o DER, no último dia 13 de janeiro, por exemplo, foi conversar com a nova diretoria do órgão e apresentar as principais demandas nas estradas que cortam o Sul Fluminense.

“A Rodovia do Contorno está sempre na pauta. Vou seguir acompanhando as ações do DER, que fez, inclusive, a testagem da pavimentação da via. A empresa Dynatest, especializada na avaliação da infraestrutura viária e no gerenciamento de projetos de recuperação e conservação de rodovias, foi chamada pelo órgão para executar o trabalho, que acompanhamos de perto”, lembrou Jari.