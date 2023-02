Jari amplia luta pelo meio ambiente do Sul Fluminense na Alerj - Diário do Vale

Matéria publicada em 16 de fevereiro de 2023, 10:50 horas

Deputado foi eleito presidente da Comissão de Saneamento da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro

O deputado estadual, Jari Oliveira (PSB), acaba de ser eleito presidente da Comissão de Saneamento Ambiental da Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro), mas a preservação do meio ambiente é tema recorrente de suas ações no legislativo. Agora, à frente da comissão, o parlamentar vai ampliar as ações pautando e trabalhando por melhor saneamento básico, qualidade da água, tratamento do esgoto e pela preservação de mares, lagos e rios, sempre na busca de melhorias para a saúde pública.

“A presidência da Comissão de Saneamento Ambiental da Alerj é mais um desafio para o nosso mandato. Mas estou preparado para trabalhar com dedicação pela causa, fundamental para qualidade de vida das pessoas. O acesso de toda a população à água potável e ao saneamento básico é um direito fundamental. Também vamos avançar em questões ambientais, como a recuperação dos nossos rios, o combate à poluição e a prevenção de riscos ambientais”, falou Jari.

A luta de Jari em defesa do meio ambiente vem desde a Câmara de Vereadores de Volta Redonda. Em 2020, Jari atuou na Comissão Ambiental da Casa que fez denúncia ao Ministério Público sobre o pátio de escória da CSN (Companhia Siderúrgica Nacional), administrado pela empresa Harsco, que opera o beneficiamento do resíduo. O local fica às margens do Rio Paraíba do Sul e ao lado da BR 393 e de bairros de Volta Redonda. Houve um TAC (Termo de Ajustamento de Conduta), mas nada mudou.

Jari também se posicionou contra o soterramento da lagoa na entrada do bairro Jardim Belvedere, em Volta Redonda. Em junho de 2019, ainda como vereador, acompanhou a visita dos técnicos do Inea (Instituto Estadual do Ambiente) ao local que, na época, embargou parcialmente a obra.

Mais recentemente, no final do ano passado, já como deputado estadual, Jari esteve na AGENERSA (Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro), para falar do serviço prestado no Sul Fluminense. No encontro, o parlamentar levou, principalmente, as reclamações dos moradores de Pinheiral sobre a empresa Rio+Saneamento, que substituiu a Cedae (Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro) no município.

“À frente da Comissão de Saneamento da Alerj, vou seguir acompanhando esses problemas pontuais e ampliar as ações para uma atuação macro que beneficie o Estado como um todo”, falou Jari.

MAIS COMISSÕES – O deputado estadual Jari Oliveira também é membro da Comissão de Educação da Alerj, outra prioridade nos mandatos do parlamentar. Próximo à comunidade escolar, Jari sempre atuou como fiscalizador para garantir educação de qualidade à população, primeiro no município de Volta Redonda, como vereador, e agora como deputado em todas as cidades do Estado. Jari ainda é suplente na Comissão Tributação da Assembleia, que permitirá contribuir no acompanhamento e na fiscalização da arrecadação.