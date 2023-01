Jari assume o primeiro mandato completo na Alerj - Diário do Vale

Matéria publicada em 25 de janeiro de 2023, 07:50 horas

O deputado estadual Jari Oliveira assume, no dia 1 de fevereiro, seu primeiro mandato completo na Alerj. Na legislatura passada, ele teve duas passagens pelo cargo como suplente, na qualidade de suplente. A primeira entre janeiro e abril de 2022, e a segunda, de outubro do mesmo ano até o fim do mandato, em 31 de janeiro. Depois de ser eleito em outubro do ano passado, ele assumirá seu primeiro mandato como titular. O parlamentar fala, nesta entrevista exclusiva para o projeto “Conheça seu deputado” do DIÁRIO DO VALE, sobre suas expectativas e projetos para a nova legislatura.

DIÁRIO DO VALE – Qual sua expectativa para o mandato que se inicia dia 01/02?

Jari Oliveira – É poder exercer, pela primeira vez, a plenitude do cargo de deputado estadual e, assim sendo, buscar no dia a dia, durante os quatro anos, melhores condições de vida para a população do nosso estado, em especial os mais pobres.

DV – O senhor esteve deputado estadual, por alguns meses, na legislatura passada. Essa experiência lhe será útil no seu primeiro mandato completo? Que conhecimentos essa passagem pela Alerj lhe trouxe?

Jari – Com certeza sim, a oportunidade que me foi dada me fez conhecer não somente o funcionamento da Alerj, mas principalmente as verdadeiras atribuições e responsabilidades de um deputado estadual, permitindo a montar uma equipe que poderá me dar a sustentação que a função requer.

DV – Na qualidade de vereador, senhor sempre teve uma postura independente com relação ao governo municipal de Volta Redonda. Agora, na qualidade de deputado estadual, como projeta esse relacionamento? Como isso poderá ajudar o município e a população?

Jari – Desde o primeiro dia em que assumi o cargo, me coloquei na posição de independência em relação ao Poder Executivo. Esta posição facilita a plenitude da atribuição fiscalizadora do parlamentar. Basicamente, as atribuições maiores de um deputado são legislar, fiscalizar e propor a construção de políticas públicas.

O orçamento que é elaborado pelo Executivo e discutido e alterado pelo Legislativo passa a ser a referência para que possamos fiscalizar e exigir a melhor gestão possível dos recursos públicos. Assim, quem ganha é toda a população.

DV – E em relação aos demais municípios do Sul Fluminense, como o senhor pretende relacionar-se com os prefeitos e as câmaras municipais? Existe algum que seja mais próximo?

Jari – Tenho o máximo respeito pela democracia, portanto, para os eleitos pela população, seja no poder Executivo ou no Legislativo, estarei próximo e colocando o nosso mandato à disposição para as parcerias que visam o bem-estar da população.

Certamente os mais próximos são os da minha cidade, Volta Redonda, mas enquanto deputado, vou focar em todos da nossa região.

DV – Quais serão suas prioridades iniciais no mandato na Alerj?

Jari – De imediato a cobrança de serviços de qualidade à população do nosso estado. Entendo que com ações fiscalizadoras estarei colaborando com o Executivo e, principalmente, proporcionando melhorias para a população.

Também, de uma forma permanente, buscando construir um ambiente que facilite o desenvolvimento econômico e social do nosso estado.

DV – Como o senhor projeta a relação entre a Alerj e o governo estadual nos próximos meses?

Jari – Percebe-se que o governo tem uma base de apoio grande na Alerj facilitando as suas ações, mas também existe uma minoria combativa que irá apresentar suas pautas que possam convergir ou divergir das do governo.