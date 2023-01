Jari busca melhorias no saneamento básico de Pinheiral - Diário do Vale

Matéria publicada em 23 de janeiro de 2023, 16:48 horas

Reclamações sobre a Rio+ passam por falta d’água e ligação do esgoto em casas construídas nas áreas sem rede exclusiva

Pinheiral – O deputado estadual Jari de Oliveira (PSB) esteve na sede da Rio+Saneamento, em Pinheiral, para cobrar melhorias no serviço prestado pela empresa à população do município. A pauta da reunião, na manhã desta segunda-feira (23), incluiu o fornecimento de água irregular e a negativa em fazer ligações de esgoto em localidades onde não há rede exclusiva.

O encontro contou com a presença do gerente da Agenersa (Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro), Robson Cardinelli; do assessor da presidência da Rio+, João Luiz; dos secretários municipais de Pinheiral, de Planejamento e Obra, Carlos Henrique, e do Ambiente e Desenvolvimento Rural, Fábio Nogueira; e do ex-prefeito da cidade, José de Arimathéa; além de Diorgines Reis, representando a Associação de Moradores do bairro Palmeiras.

“Buscamos mais uma vez a necessidade de melhorar o sistema de saneamento básico em Pinheiral. As reclamações de falta d’água são constantes. Além disso, viemos cobrar que a empresa faça as ligações de esgoto onde não há rede exclusiva. Se a prefeitura autorizou a construção, o proprietário tem direito à ligação, mesmo que provisória, até que a Rio+ faça a separação da rede de esgoto da coletora de água pluvial”, falou o deputado Jari.

Ficou acertado que em 30 dias haverá uma nova reunião para buscar uma solução definitiva para o problema que, infelizmente, está perdurando.

“Estive na Agenersa, no Rio de Janeiro, no início do mês de novembro de 2022, mostrando os problemas enfrentados pelos moradores de Pinheiral e nada mudou ainda. Reforço que a população não pode ficar sem esse serviço essencial. Vamos continuar acompanhando a questão”.