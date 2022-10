Jari destaca importância do contato com a população

Matéria publicada em 3 de outubro de 2022, 17:23 horas

Volta Redonda – O deputado estadual eleito Jari (PSB) afirmou que uma das certezas com relação ao seu futuro mandato é que haverá a continuação de seu projeto “Deputado na sua cidade”, que ele colocou em prática nos 100 dias em que ocupou uma cadeira na Assembleia Legislativa do Estado do Rio, entre janeiro e abril deste ano. A atividade é uma evolução do “Vereador no seu bairro”, que marcou os mandatos dele na Câmara Municipal de Volta Redonda.

– O “Vereador na sua cidade” vai voltar, é claro. É a melhor forma de atuar em prol da população, ouvindo suas demandas. Meu mandato foi e sempre será popular – disse.

‘Sobrevivente’

Eleito com muitos votos obtidos em Volta Redonda, cidade onde o candidato à reeleição para presidente da República, Jair Bolsonaro, teve a maioria dos sufrágios, Jari lamentou que diversas lideranças progressistas tenham tido insucesso nas eleições e disse que se considera um “sobrevivente”:

– Num contexto em que perdemos lideranças progessistas importantes, como Alessandro Molon, Marcelo Freixo e Waldeck Carneiro, considero-me um sobrevivente à “onda” de direita – afirmou.

Independência

Com relação ao seu posicionamento em relação ao governador reeleito, Claudio Castro, Jari afirmou que será independente.

– Votarei a favor sempre que for benéfico para a população do Estado do Rio,e serei contra se for prejudicial – declarou.

Paiva

Entre as pessoas mais próximas a Jari, destaca-se o ex-vereador e ex-vice-prefeito de Volta Redonda (no quarto mandato do prefeito Antônio Francisco Neto) Carlos Roberto Paiva. Foi ele quem incentivou o hoje deputado eleito a disputar uma cadeira na Câmara Municipal pela primeira vez.

– Paiva só não terá uma posição de grande destaque em minha equipe se não quiser. Ele é o meu guru político. Lealdade e gratidão não prescrevem – falou.

Carreira legislativa

Jari terminou a entrevista descartando a possibilidade de disputar a Prefeitura de Volta Redonda ou qualquer cargo eletivo no Executivo. Segundo ele, sua vocação é para o parlamento: “Não pretendo ser candidato a prefeito”, concluiu.