Jari homenageia pessoas e instituições que tiveram destaque no Sul Fluminense

Volta Redonda – O deputado estadual Jari Oliveira (PSB) promove, nesta quinta-feira(14), a partir das 19h30, uma solenidade para prestar homenagem a pessoas e instituições do Sul Fluminense, que mereceram destaque nas suas áreas de atuação. A cerimônia, no plenário da Câmara de Vereadores de Volta Redonda, vai reunir os agraciados com comendas indicadas pelo parlamentar e aprovadas pela Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro) durante o ano de 2023.

“É muito importante tornar pública a homenagem que cada uma dessas pessoas e instituições vai receber na noite desta quinta-feira. Serão 26 agraciados que contribuíram e contribuem, cada um à sua maneira, com o desenvolvimento do Sul Fluminense e é necessário compartilhar isso para que toda população tenha conhecimento, valorize e use como exemplo no seu dia a dia”, falou Jari, agradecendo a possibilidade de entregar as homenagens pessoalmente.

Entre os agraciados estão o Observatório de Direitos Humanos Sul Fluminense (ODH-SULFLU), que receberá o Prêmio Marielle Franco, concedido aos defensores de direitos humanos; a Incubadora Tecnológica de Empreendimentos de Economia Solidária do Médio Paraíba (InTECSOL), que leva o Diploma Paul Singer, destinado a quem contribui com o desenvolvimento da Economia Popular Solidária no Estado do Rio de Janeiro; e o advogado Leandro Pereira de Souza, que ganha o Diploma Juíza Patrícia Acioli de Justiça e Cidadania para personalidades que tenham prestado relevantes serviços ao cumprimento da justiça, dos direitos e em prol da cidadania.

Para receber o Prêmio Anna Nery de Saúde, destinado aos destaques pela contribuição ao desenvolvimento da saúde no estado, foram convidados os médicos Marcos Miceli de Freitas, Claudia Fernanda Silva de Oliveira Reis, Nilton Camargo da Cunha, Suzana Angélica Silva Lustosa, Flavio Augusto de Souza Reis, Ana Maria Valersatin, Julio Cesar Meyer e Claudio Marco Martins Bittencourt.

O Prêmio Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier, para quem se destaca na prática da caridade, será entregue Carmem da Costa Leite Marques, que representa a Sociedade Protetora dos Animais (SPA) e Maria Aparecida de Andrade Agostinho, do Grupo Vhiver.

Para receber o Diploma Dom Waldyr Calheiros, concedido pela ocasião do centenário do bispo, em 2023, a pessoas que estiveram ao seu lado na luta por justiça social, estarão na solenidade os padres Jose Vidal Amorim, Flávio Luís Alves, Miguel Francisco da Silva e José de Arimatheia de Souza, Valdemir Micheloni, Maria da Gloria Coelho Alves, Maria das Graças Miranda Lima, José Geraldo Miranda Lima e Cláudio Castro de Paula.

Na mesma cerimônia, o deputado Jari também entrega Moções de Congratulações ao enxadrista Luiz Eduardo da Trindade Nascimento, ao médico legista Ricardo Campos Barcellos, à Fanfarra de Ex-Alunos da ETPC (Escola Técnica Pandiá Calógeras) e ao Bloco Carnavalesco Os Caretas.

Ascom/Deputado Jari Oliveira