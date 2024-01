Jari inicia agenda 2024 do ‘Deputado na Sua Cidade’ na próxima segunda-feira (5)

O deputado estadual Jari Oliveira (PSB) já tem a agenda das primeiras edições de 2024 do projeto “Deputado na Sua Cidade”. O parlamentar e sua equipe voltam às ruas na próxima segunda-feira, dia 05 de fevereiro, e o primeiro local a receber o projeto será a Avenida Amaral Peixoto, no Centro de Volta Redonda. A tenda do “Deputado na Sua Cidade” estará embaixo do Viaduto Heitor Leite Franco, das 8h ao meio-dia.

“Com esse projeto consigo garantir e ampliar a participação popular na política, que é a principal marca dos meus mandatos no legislativo. A frase, que já virou meu bordão é: estando perto do povo a chance de acertar é maior. E as edições nos centros comerciais têm uma característica diferente, converso com pessoas de diversos pontos da cidade e consigo ter uma visão macro das prioridades da população”, destacou Jari.

No dia 19 de fevereiro, o deputado leva o projeto para o bairro São Carlos, próximo ao “Espaço Fumaça – Sebastião Ferreira”, no ponto final do ônibus; e no dia 26 estará no Volta Grande, na Rua 1048, nº 254. As duas edições são em Volta Redonda.

A agenda do mês de março começa pelo município de Barra do Piraí. O “Deputado na Sua Cidade” do dia 04 será na Região da Califórnia, no Bairro de Fátima, próximo a Casa Lotérica. No dia 11, Jari leva o projeto para Barra Mansa, no bairro Boa Vista e a tenda será montada na Rua Miguel Gomes de Souza.

No dia 18 de março, o deputado estará no bairro Conforto, na Rua 4, próximo ao posto de saúde, e no dia 25, no bairro Retiro, perto das Lojas Americanas. As duas edições são em Volta Redonda. O projeto acontece semanalmente, às segundas-feiras, das 8h ao meio-dia.

Jari fez 40 edições do projeto em 2023

Em 2023, o deputado Jari comemorou os dez anos do projeto itinerante que leva o gabinete do parlamentar para as comunidades e atingiu a marca de 40 edições do “Deputado na Sua Cidade” realizadas no ano.