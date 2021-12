Jari lança projeto ‘Deputado na sua Cidade’

Matéria publicada em 23 de dezembro de 2021, 16:51 horas

Primeira edição foi em Volta Redonda, na Vila Santa Cecília, nesta quinta-feira, 23, na próxima semana o deputado visita Pinheiral

Volta Redonda – Cumprindo a promessa de manter a participação popular em seus mandatos, Jari de Oliveira (PSB), agora deputado estadual, lançou o projeto “Deputado na sua Cidade”. A primeira edição foi realizada em Volta Redonda, no Largo 9 de Abril, na Vila Santa Cecília, na manhã desta quinta-feira, 23.

O projeto é uma versão ampliada para o estado do “Vereador no seu Bairro”, lançado por ele em 2013, durante o primeiro mandato na Câmara Municipal de Volta Redonda. A ideia é iniciar o “Deputado na sua Cidade” pelo Sul Fluminense.

“Sempre pautei minha atuação política pela participação popular. Nos três mandatos como vereador de Volta Redonda realizei o projeto e estou feliz de, como deputado estadual, poder estender o diálogo para outros municípios do Rio”, afirmou Jari.

O objetivo do projeto é conversar com os moradores das cidades, entender as prioridades de cada comunidade e explicar à população o papel do deputado estadual. A próxima edição do “Deputado na sua Cidade” acontecerá na segunda-feira, 27, em Pinheiral.

Em Volta Redonda, a população aderiu ao projeto. A Vila, um dos principais pontos comerciais do município, recebe pessoas de todos os bairros e municípios vizinhos, principalmente na véspera do Natal, e muitas pararam para conversar com Jari.

Zenir Otaviano, de 39 anos, é gari e trabalhava na Vila na manhã desta quinta-feira. “Jari é pessoa do povo, aceita nossas sugestões, se interessa em saber o que a comunidade precisa. Ele grita por nós. Ele é da gente”, exclamou.

Sandra Pereira, de 55 anos, é moradora do bairro Jardim Amália, e também foi parabenizar Jari pelo novo desafio. “Acompanho sua carreira política há muito tempo. Ele é uma pessoa correta, honesta e sempre pronto para atender a população. “Agora, como deputado, Volta Redonda e todo o Rio vai ganhar muito. Nossa cidade merece um representante honesto na Alerj”, falou.