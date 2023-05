Jari leva projeto ‘Deputado na Sua Cidade’ para bairros de Volta Redonda

Matéria publicada em 4 de maio de 2023, 12:34 horas

Parlamentar estará na Feira Livre do Aterrado, no sábado, e na segunda no Vila Rica/Tiradentes; ainda em maio, o projeto beneficiará mais duas cidades da região

Volta Redonda – O deputado estadual Jari Oliveira (PSB) fará uma edição especial do projeto “Deputado na Sua Cidade” neste sábado, dia 6. O parlamentar e sua equipe estarão na Feira do Aterrado, em Volta Redonda, para conversar com os moradores, das 8h ao meio-dia. Mas a partir da próxima semana, a ação volta a ser realizada às segundas-feiras, pela manhã, em municípios da região e bairros de Volta Redonda.

“Todo mundo sabe que gosto muito de uma feira e estou sempre prestigiando esse comércio tradicional. Por isso, resolvi fazer uma edição diferente do meu projeto de participação popular, levando a tenda do ‘Deputado na Sua Cidade’ para a feira. Assim, vou alcançar mais pessoas e moradores de diversos bairros, que se encontram na feira livre”, falou Jari.

Na próxima segunda-feira, dia 8, o deputado estará no Vila Rica/Tiradentes, e no dia 22, no bairro Volta Grande, ambos em Volta Redonda. O município de Quatis recebe o projeto no dia 15 e o “Deputado na Sua Cidade” estará em Itatiaia no dia 29, fechando a programação de maio. O tenda do projeto fica montada sempre das 8h ao meio-dia.