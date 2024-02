Jari pede retorno de energia elétrica ao Ciep 493, em Barra Mansa

Barra Mansa – O deputado estadual Jari Oliveira (PSB), que é membro da Comissão de Educação da Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro), esteve no Ciep 493 – Professora Antonieta Salinas de Castro, que fica no bairro Vista Alegre, em Barra Mansa, na tarde desta segunda-feira (19). Em novembro do ano passado, a unidade de ensino da Rede Estadual sofreu um apagão, que interrompeu o fornecimento de energia elétrica, situação que permanece até hoje.

Após receber várias solicitações de ajuda por parte da comunidade escolar, o parlamentar conversou com o diretor do Ciep 493, Elison Ribeiro, sobre os prejuízos para os alunos, que retornaram das férias e estudam em condições precárias.

“O período das aulas foi reduzido, não há fornecimento de merenda escolar, ventiladores e até água gelada nos bebedouros. Imediatamente, entrei em contato com a Seeduc-RJ (Secretaria de Estado de Educação do Estado do Rio de Janeiro) e permaneci na unidade até receber a notícia de que o início das obras foi liberado pela secretaria. As intervenções começam nesta terça-feira (20)”, afirmou o deputado, que reforçou que vai seguir acompanhando. “São mais de três meses às escuras e os estudantes não podem ter o ano letivo prejudicado”, frisou.

Obra do córrego Laranjeiras, no mesmo bairro, é retomada

Ainda na segunda-feira (19), o deputado Jari retornou ao córrego Laranjeiras, também no bairro Vista Alegre, em Barra Mansa. Após fiscalizações e solicitações do parlamentar, a obra de canalização do córrego foi retomada depois de três meses parada.

“Mais uma vez, estive presente fiscalizando o trecho que fica no bairro Vista Alegre, em Barra Mansa. Estive aqui em novembro e cobrei do governo do estado a retomada da obra, é bom ver que recomeçaram os trabalhos. A canalização tem o objetivo de permitir maior escoamento de água das chuvas, evitando mais danos estruturais que já estão acontecendo nas casas da região. Continuarei acompanhando até que a obra seja entregue para a população”, falou Jari.

Tanto na vistoria ao Ciep 493, quanto nas obras de canalização do córrego Laranjeiras, o deputado Jari teve a companhia do ex-vereador de Barra Mansa, Vicentinho, que elogiou o trabalho do parlamentar.

“Como morador de Barra Mansa e ex-vereador do município, acompanho de perto do trabalho do Jari e vejo a sua preocupação em cobrar que os investimentos do governo do estado revertam no bem-estar da população. E não é só em Barra Mansa, Jari tem sido atuante em todo Sul Fluminense”, ressaltou Vicentinho.