Jari preside audiência pública sobre a concessão do serviço de saneamento básico no estado na próxima quarta

Matéria publicada em 7 de abril de 2023, 11:29 horas

Encontro na Alerj vai unir os prestadores de serviço e representantes da sociedade para buscar melhorias na distribuição de água e esgotamento sanitário

Como presidente da Comissão de Saneamento Ambiental da Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro), o deputado estadual Jari Oliveira (PSB) vai conduzir a audiência pública sobre a concessão do serviço de saneamento básico no estado. O evento será na próxima quarta-feira, dia 12, às 10h, no plenário da Alerj, na Rua Primeiro de Março, Praça XV, Rio de Janeiro. Todos os moradores do estado estão convidados a participar.

“Junto com os outros parlamentares que compõem a Comissão de Saneamento, conversei com representantes de cada uma das três concessionárias que substituíram a CEDAE. Nos encontros, mostramos que o serviço prestado à população tem que melhorar e cobramos a apresentação de soluções para resolver os problemas na audiência pública”, falou Jari.

O deputado ressaltou que a audiência pública ferramenta da democracia. “Ações de participação popular são marca dos meus mandatos no legislativo e acredito que ouvindo os anseios e conhecendo a realidade vivida pela população teremos um serviço público melhor. Saneamento básico é direito do povo e uma questão de saúde pública”, afirmou, reiterando o convite a toda população do estado, “atores principais da ação”, reforçou Jari.

Além de representantes da Águas do Rio, Iguá Saneamento e Rio+ Saneamento, responsáveis pelo serviço de distribuição de água potável e esgotamento sanitário no estado, também foram chamados para a audiência pública representantes da Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro, a AGENERSA; e das empresas de fornecimento de energia elétrica, Light e Enel.

Também foram convidados o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, o Procon – Instituto de Defesa do Consumidor e do Governo do Estado.

DEPUTADO NA SUA CIDADE – Em mais uma ação pela participação popular, o deputado Jari vai estar na segunda-feira, dia 10, no município de Rio Claro, no Sul Fluminense. Jari vai conversar com os moradores na Praça Fagundes Varela, no Centro, das 8h às 12h.