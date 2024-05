Jari solicita retorno das perícias médicas do Detran-RJ

Estado do Rio – O deputado estadual Jari Oliveira (PSB) fez uma Indicação solicitando ao governo do estado que inclua os cargos efetivos de médico e psicólogo com a especialidade para realização de perícias no Plano de Cargos e Vencimentos do Detran-RJ (Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro) para o interior do Rio de Janeiro.

Ele ressaltou que as perícias médicas e psicológicas são atividades de caráter permanente, justificando a inclusão dos profissionais no quadro de funcionários do órgão, como foi no passado.

“O objetivo é permitir que o órgão contrate esses profissionais, preferencialmente, por concurso público, dando solução definitiva a esta demanda. Ou seja, retornar com as perícias médicas do Detran-RJ para o interior do estado”, explicou Jari.

Entrega imediata dos laudos periciais

Em outro documento, também enviado oficialmente pela Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro) Jari solicita à direção do próprio Detran-RJ que tome providências urgentes para que a emissão e a entrega dos laudos periciais de inclusão das Pessoas com Deficiência (PcD) aconteça no mesmo dia em que a perícia for realizada.

“Levando em consideração que, hoje, grande parte das perícias médicas e psicológicas do Detran-RJ estão concentradas na capital, é justo que, pelo menos, a pessoa tenha que viajar apenas uma vez para acessar o serviço. Sabemos que o deslocamento requer gasto financeiro e também que a maioria das pessoas que necessita da perícia tem mobilidade reduzida e pode até precisar do um acompanhante para ir à cidade do Rio de Janeiro”, falou o deputado.

Conversa com presidente do Detran-RJ

O deputado Jari conversou com o presidente do Detran-RJ, Glaucio Paz, que assumiu o órgão em novembro do ano passado, e mostrou a necessidade de retornar com as perícias para o interior do estado. O parlamentar, que já havia se reunido com os presidentes anteriores do órgão, Marcus Amim e Adolfo Konder, saiu de lá com uma solução parcial para o problema.

Atualmente, as perícias médicas e psicológicas, quando necessárias, para renovação de CNH (Carteira Nacional de Habilitação) são feitas nas clínicas já cadastradas pelo Detran-RJ para exames rotineiros em cada município.

“Esta ação foi um avanço e resolve parte do problema, porém os PcDs que precisam da emissão da primeira CNH e do laudo necessário para usufruir dos benefícios na aquisição de veículos ou aqueles que apresentem agravamento na deficiência ainda precisam se deslocar até a capital”, afirmou Jari.

“Há anos o Detran não realiza perícias médicas e psicológicas no interior do nosso estado. Venho cobrando a descentralização do serviço desde que assumi o mandato como deputado. Parece que, agora, demos um passo para melhorar o atendimento aos usuários”, comemorou o deputado.