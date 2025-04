Jari visita bairro Sessenta com programa ‘Deputado na Sua Cidade’, em Volta Redonda

Volta Redonda – O deputado estadual Jari Oliveira (PSB) estará em Volta Redonda nesta segunda-feira (7), para conversar com moradores do bairro Sessenta. A tenda do projeto “Deputado na Sua Cidade” ficará montada na Praça Orsina Prado de Castro, ao lado do campo do Colégio Estadual Rio de Janeiro, das 8h ao meio-dia.

“O bairro Sessenta é um local que frequento no dia a dia, jogo bola, vou à Feira Livre, sempre conversando com as pessoas. Mas esta segunda-feira separei só para isso. Ouvir os moradores, entender suas prioridades e mostrar um pouco do trabalho que faço na Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro), baseado nas informações que colho nas ruas, escutando as demandas da população”, afirmou Jari.

Entre as ações, voltadas para o bairro e para o município estão envio de Emenda Impositiva à Secretaria de Estado de Educação (Seeduc-RJ) que garante R$ 35 mil o Colégio Estadual Rio de Janeiro comprar novos equipamentos de som e vídeo; e ainda na área da Educação, Jari fez Indicação Legislativa para climatização das salas de aula dos colégios estaduais do Sul Fluminense.

Jari também destinou R$ 800 mil ao Inea (Instituto Estadual do Ambiente) para compra e equipamentos de monitoramento da qualidade do ar e da qualidade da água no Rio Paraíba do Sul a serem instalados em Volta Redonda. Além de R$ 1 milhão para compra de equipamentos para o Samu (Serviço de Atendimento de Urgência) que atende Volta Redonda e outros 11 municípios. O deputado solicitou ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro a implantação de grupamento de Socorro Florestal e do Meio Ambiente no Sul Fluminense.

Além do projeto “Deputado na Sua Cidade”, o deputado Jari faz atendimento no Gabinete Regional, na Rua Luiz Alves Pereira, 115, sala 603, Edifício Maria Yabrudi, no Aterrado, em Volta Redonda. O mandato Jari ainda dispõe do WhatsApp (24) 99974-6086.