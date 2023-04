Jari visita Rio Claro e reforça convite para audiência pública sobre saneamento na Alerj

Matéria publicada em 11 de abril de 2023, 13:29 horas

Município é atendido pela Rio+, uma das concessionárias que presta serviços de distribuição de água e esgotamento sanitário no estado

Rio Claro – A população de Rio Claro recebeu o projeto “Deputado na Sua Cidade” do deputado estadual Jari Oliveira (PSB). O parlamentar aproveitou a oportunidade para reforçar o convite aos moradores para participarem da audiência pública sobre a concessão do serviço de saneamento básico no Estado do Rio de Janeiro. Rio Claro é um dos municípios da região atendidos pela Rio + Saneamento, uma das três concessionárias que substituíram a CEDAE na prestação do serviço de água e esgoto no estado.

Como presidente da Comissão de Saneamento Ambiental da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), Jari vai conduzir a audiência pública que acontece nesta quarta-feira (12), às 10h, no plenário da Alerj, na Rua da Ajuda, nº 5, Centro, Rio de Janeiro, e aproveitou para conversar com os moradores de Rio Claro sobre o assunto.

“O município é um dos atendidos pela Rio+ e pude ouvir atentamente as ponderações sobre o serviço prestado pela empresa, já que a qualidade dos serviços de água e esgoto da região será discutida com a população na audiência pública”, contou Jari, lembrando que a mesma empresa também atende os municípios de Pinheiral, Piraí e Vassouras, no Sul Fluminense.

Além de representantes da Rio+ Saneamento, a audiência vai reunir representantes da Águas do Rio e Iguá Saneamento, também responsáveis pelo serviço de distribuição de água potável e esgotamento sanitário no estado para conversar com a população. Ainda foram convidados representantes da Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro, a AGENERSA; das empresas de fornecimento de energia elétrica, Light e Enel; do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ); da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro; do Procon – Instituto de Defesa do Consumidor e do Governo do Estado.

Deputado coloca o mandato à disposição do município

Além de conversar com a população e ouvir as demandas das pessoas, durante o “Deputado na Sua Cidade” Jari coloca o mandato à disposição da cidade e encontra pessoas que fazem parte da construção de um bom município. E em Rio Claro, o parlamentar conversou com alguns vereadores, com a secretária de Desenvolvimento Econômico, Cultura, Turismo, Eventos, Esporte e Lazer, Claudia de Souza Rodrigues Elias, “e também outras pessoas que se empenham, assim como eu, para tornar a vida do cidadão cada vez melhor”, disse Jari, que se comprometeu a reforçar as ações em busca de melhorias na RJ-155 e RJ-139, também a dragagem do rio que corta o subdistrito de Pouso Seco e a estadualização da estrada que liga a RJ-139 (Rio Claro) ao bairro Roma em Volta Redonda.

Jari ainda esteve em duas unidades escolares ligadas ao Estado. O Colégio Estadual Fagundes Varela e o Colégio Estadual Presidente Benes, no distrito de Lídice, receberam o deputado.