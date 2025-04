Jari vistoria pátio da CSN e constata redução da pilha de escória

Volta Redonda – Em vistoria ao pátio de escória da CSN, na sexta-feira (11), o deputado estadual Jari Oliveira, presidente da Comissão de Saneamento Ambiental da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, acompanhou as ações ambientais que a CSN segue implementando, para a adequação do pátio de escória às exigências do Inea e da Justiça.

A fiscalização do pátio localizado no bairro Brasilândia, em Volta Redonda, ocorreu em conjunto com a Comissão de Meio Ambiente da Alerj e contou com a presença da Instituto Estadual do Ambiente (Inea).

Foram vistoriadas as pilhas de escória, que ficam próximas à BR-393 (Rodovia Lúcio Meira) e ao Rio Paraíba do Sul. Além da Estação de Tratamento de Águas, que faz a neutralização do pH das águas de chuva que escorrem das pilhas de escória antes de atingirem o rio.

“O Pátio de Escórias gera muita preocupação para a população de Volta Redonda e toda a região. Em mais uma visita, conseguimos perceber que as pilhas de escória estão realmente diminuindo, mas ainda há muito o que reduzir. Vamos continuar acompanhando e cobrando até que essas pilhas cheguem ao nível estabelecido pela Justiça, não gerando qualquer risco ao meio ambiente”, destacou o deputado Jari.

Segundo o parlamentar, técnicos do Governo Federal já atestaram que não haveria riscos de desmoronamento das pilhas de escórias para o Rio Paraíba do Sul. Entretanto, cobrou que a CSN retire as pilhas mais próximas do rio.

“Desde 2022, nós fazemos essa vistoria anualmente. Percebemos no dia de hoje uma redução significativa nas pilhas. A CSN apresentou estudos e investimentos que estão feitos no local. Vamos continuar acompanhando e cobrando ainda mais investimentos, afim de garantir mais segurança para a população dos bairros ao redor e menor impacto possível sobre o meio ambiente”, disse Jari.