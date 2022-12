Matéria publicada em 16 de dezembro de 2022, 17:47 horas

Barra Mansa – Um Jeep capotou na tarde desta sexta-feira (16), no trecho urbano da BR 393, em Barra Mansa. Segundo a Polícia Rodoviária Federal que está no local, os ocupantes saíram do veículo pelas janelas após a capotagem. Ninguém se feriu.

O trânsito segue lento no local.