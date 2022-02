Jefferson Mamede busca solução para passarela do bairro Cotiara

Matéria publicada em 3 de fevereiro de 2022, 18:29 horas

Barra Mansa – O vereador Jefferson Mamede (PSC) esteve na manhã desta quinta-feira (03), na companhia do secretário de Manutenção Urbana, José Luiz Vanelli, o Leiteiro, verificando a situação da passarela que corta o rio no bairro Cotiara e que sofreu uma queda na última terça-feira (01) devido às fortes chuvas que atingiram Barra Mansa.

De acordo com Mamede, que na quarta-feira (02) também esteve no bairro com a Defesa Civil e o presidente da associação de moradores do bairro, ele vem buscando medidas para solucionar o problema nessa localidade, onde os moradores utilizam a passarela para acesso entre as ruas Paulo Luis Nogueira e Rua José Hipólito, a principal via do bairro.

“No dia seguinte à queda eu entrei em contato com o Executivo para tentar viabilizar uma solução, no entanto, a área da passarela é de domínio da Nova Dutra e, por isso, de imediato a prefeitura não poderá intervir. Essa passarela foi construída pelos próprios moradores e é utilizada por muitos que fazem o percurso por meio dela para terem acesso mais rápido à principal via do bairro”, explicou o vereador.

Durante a visita desta quinta-feira, Mamede informou que o secretário de Manutenção Urbana se comprometeu em retirar a passarela do rio e que esses serviços devem ser iniciados em breve. O vereador, no entanto, se comprometeu a ir até a superintendência da CCR Nova Dutra e solicitar a instalação de um novo acesso e as medidas necessárias para solucionar o problema.

“Nós estamos tentando desembaraçar isso e, de imediato, o secretário se comprometeu em retirar a passarela porque ela já está obstruindo e mudando o curso do rio. Mas, vamos tentar, para os próximos dias, uma reunião junto a CCR Nova Dutra e, em breve, esperamos mostrar para a população uma solução”, garantiu Mamede.