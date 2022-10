Jevre 2022 promove celebração à vida durante premiação em Volta Redonda

Matéria publicada em 28 de outubro de 2022, 22:33 horas

Maior competição esportiva escolar do Sul Fluminense durou 41 dias e ocorreu após dois anos de espera devido à pandemia de Covid-19

Volta Redonda – Após 41 dias de competição e dois anos de espera causada pela pandemia de Covid-19, a edição 2022 dos Jogos Estudantis de Volta Redonda (Jevre) teve um gosto especial: a celebração à vida. O encerramento oficial do evento esportivo aconteceu nesta sexta-feira (28), no Memorial Getúlio Vargas, embaixo da Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília. Houve entrega das premiações para as escolas e show musical com a banda Figurótico. O Jevre 2022 contou com a participação de mais de 3,5 mil atletas de 39 escolas das redes municipal, estadual e federal.

– O maior sucesso deste evento foi a construção das memórias afetivas. Tínhamos um enorme grupo que nunca tinha participado dos jogos escolares e, com muita harmonia e alegria, conseguimos que eles conhecessem vários ginásios da cidade, além de outros pontos esportivos da cidade, como o Clube dos Funcionários e a arena esportiva do Sesc montada no Shopping Park Sul, por exemplo. Isso tudo foi, na verdade, um grande espetáculo de saúde, harmonia e alegria – destacou a secretária de Esporte e Lazer de Volta Redonda, Rose Vilela.

Primeiro colocado no quadro geral de medalhas, o Colégio Interativo conquistou 85 medalhas – 53 de ouro, 19 de prata e 13 de bronze, seguido pelos Colégios Macedo Soares e o Nossa Senhora do Rosário, com 27 (14 de ouro, 10 de prata e três de bronze) e 37 medalhas (13 de ouro, 17 de prata e sete de bronze), respectivamente.

Neste ano, a organização do evento também premiou as melhores escolas públicas na classificação geral. A E.M. Maria José Campos Costa, com oito medalhas (quatro de ouro, duas de pratas e duas de bronze), foi a melhor dos anos iniciais (1º ao 5º ano); a E.M. José Juarez Antunes, com 11 medalhas (oito de ouro, uma de prata e duas de bronze), foi a mais bem colocada dos anos finais (6º ao 9º ano); e o Colégio J.B. de Athayde, com 27 medalhas (10 de ouro, sete de prata e 10 de bronze), foi a melhor do Ensino Médio, além de também ter ficado em quinto lugar no quadro de medalhas, sendo a melhor escola pública da classificação geral.

Maiores medalhistas

Dentre os destaques do Colégio J.B. de Athayde, melhor escola pública da classificação geral, está a aluna Rafaela Ramos Lacerda, de 15 anos, que conquistou sete medalhas. No atletismo, ela ganhou ouro nos 100 metros e 1000 metros. Ela também foi campeã no basquete, basquete 3×3 e vôlei, além de ter sido vice-campeã no futsal e terceiro lugar no vôlei de areia.

– Muito orgulhosa de mim mesmo e espero fazer outras vezes. A mais difícil foi o vôlei, porque nunca tinha disputado nenhuma competição. Não esperava este resultado que tive e agora é treinar muito mais para que nos próximos anos possa ir ainda melhor. Todo mundo do colégio ajudou, se divertiu e foi muito legal – comentou.

Despedida da competição por conta da idade

O Jevre 2022 também marcou a despedida de alguns alunos da competição por conta da idade. É o caso de Mateus Toniolo, de 17 anos, um dos destaques do Colégio Interativo, campeão geral do Jevre2022. Ele foi ouro no skate, handebol e 1500m rasos no atletismo. Mateus também foi prata no futsal e salto em distância, além de bronze no revezamento 4×100 no atletismo.

– Desde pequeno já participava do Jevre e sempre gostei muito. Muita gente até brinca que jogo para faltar aula, mas gosto mesmo de estar lá, de sentir a emoção de estar competindo junto com a galera. Este ano foi o último que poderia jogar, então coloquei na cabeça que iria fazer tudo o que conseguisse. Estou muito feliz com o meu desempenho e também por todos do colégio, já que conseguimos o título geral – ressaltou.

A competição também foi de estreias. Dentre elas, Eduarda Souza de Aguiar, de 9 anos, aluna da E.M. Maria José Campos Costa, melhor escola pública dos anos iniciais. Ela conquistou medalha de ouro na natação e revezamento 4×100 no atletismo.

– Gostei bastante de ter disputado e estou muito feliz por ter ganhado o ouro. Mas vou treinar bastante para o ano que vem – disse.

Homenagens

Durante o evento de encerramento do Jevre 2022, a secretária municipal de Esporte e Lazer, Rose Vilela, entregou uma placa de homenagem ao UniFOA (Centro Universitário de Volta Redonda), Sesc (Serviço Social do Comércio) de Barra Mansa, Sicomercio (Sindicato do Comércio Varejista de Bens, Serviços e Turismo) e Clube dos Funcionários, por apoiarem a competição.

Além disso, todos os professores de educação física dos colégios participantes também foram homenageados com uma medalha de ouro.