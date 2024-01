João Bosco Millen participa do programa ‘Dialogando’, com Vanessa Gerbelli e Anna Lee

Barra Mansa – O psicanalista e artista plástico de Barra Mansa, João Bosco Millen, participa do programa ‘Dialogando’, da psicanalista Gilda Pitombo, ao lado da atriz Vanessa Gerbelli e da escritora Anna Lee. O encontro está marcado para o dia 2 de fevereiro, às 14h, na sala de leitura da Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Na ocasião, João Bosco Millen falará sobre o talk show que fará com Vanessa Gerbelli e Anna Lee, intitulado “O mundo é tanta coisa”. A conversa é aberta ao público.