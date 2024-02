João Pançardes é homenageado por Jornal Impacto Regional

Pinheiral – Fundador do Jornal A Voz da Cidade e empresário, João Pançardes, falecido em 2022, recebeu na segunda-feira (26) uma homenagem in memoriam no Prêmio Melhores do Ano de 2023, organizado pelo Jornal Impacto Regional, na Fazenda Sobradinho, em Pinheiral.

O evento contou com a presença de autoridades e empresários da região, além do diretor-geral do Grupo Pançardes de Comunicação, Luciano Pançardes, acompanhado por sua esposa, Renata Pançardes. Luciano recebeu as homenagens em nome de seu pai.

“O maior orgulho que eu tenho na vida é ser filho do Sr. João Pançardes. Tudo o que meu pai me ensinou, viveu. Foi um desbravador. Muitos criticaram quando ele lançou um jornal diário na década de 1970, que foi o primeiro deste tipo na região Sul Fluminense. Agradeço ao Gugu Cardoso e ao Jornal Impacto Regional por esta homenagem. Me sinto honrado em receber em nome do meu pai”, afirmou Luciano.

Cardoso Gugu, diretor-geral do Jornal Impacto Regional, contou como surgiu a iniciativa da premiação. “O Impacto Regional já existe há 11 anos, e esta foi a primeira vez que decidimos fazer esta premiação, começando por Pinheiral, mas pretendemos levá-la para outras cidades, valorizando as empresas, empresários e personalidades que fazem a diferença no município”, disse o empresário.

Gugu, grande admirador de João Pançardes, recordou sua relação com o fundador do A Voz da Cidade, a quem considera uma pessoa à frente do seu tempo. “Falar do Sr. João Pançardes é motivo de muita emoção. Se hoje o Impacto existe, temos que agradecer primeiro a Deus e ao Sr. João, que me incentivou a criar o jornal. Ele sempre me tratou com muito carinho e são muitas as histórias e aprendizados que levo para minha vida. Era uma pessoa à frente do seu tempo. Hoje ele deixou um legado ao Luciano, que conduz as grandes mídias do grupo, os jornais: A Voz da Cidade e o Diário do Vale”, concluiu.