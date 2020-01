Jogando em casa, Resende cede empate ao Bangu

Matéria publicada em 23 de janeiro de 2020, 19:02 horas

Sob chuva constante, os donos da casa saíram na frente ainda no primeiro tempo, mas deixaram o adversário igualar o placar na etapa complementar

Resende – Na tarde chuvosa desta quinta-feira (23), o Resende recebeu o Bangu pela segunda rodada do campeonato carioca. A partida, que aconteceu no Estádio do Trabalhador, às 16 horas, terminou empatada em 1 a 1 com gols de Caio Cézar e Juliano.

Na próxima rodada ambas as equipes voltam a campo no domingo (26), às 16h, o Resende vai ao Rio de Janeiro para enfrentar a Portuguesa, enquanto o Bangu recebe o Fluminense em Moça Bonita.

O jogo

Com o campo pesado e a chuva sem dar trégua, Resende e Bangu fizeram um jogo truncado no Estádio do Trabalhador. As condições do campo, em decorrência do mau tempo, fizeram com que as equipes encontrassem dificuldades na criação de jogadas logo nos primeiros minutos de jogo.

Em uma jogada de contra ataque, aos nove minutos, os donos da casa assustaram os visitantes. Alef Manga recebeu no meio campo, partiu pela esquerda e bateu para uma bela defesa do goleiro Matheus Inácio.

Logo em seguida o Bangu reagiu ao ataque adversário, Dieyson fez lançamento pela esquerda e Alex Chander saiu em boa posição para bater no gol, mas a finalização foi na rede pelo lado de fora.

Mesmo com dificuldades, o Resende teve boas chances. Aos 18 minutos Dieguinho fez ótima jogada individual e deixou Geovani em boas condições para finalizar, mas mais uma vez o goleiro Mateus fez bela defesa.

Por conta das chuvas as equipes seguiram com dificuldades na criação, mas aos 38 minutos Caio Cézar abriu o placar para os donos da casa.

O segundo tempo começou com boa atuação do Resende. Logo no primeiro minuto, Alef Manga cruzou pela esquerda e quase que Caio Cézar marca o segundo. Em seguida, o time da casa continuou atacando. Aos três minutos Zizu fez ótimo lançamento para Alef Manga, que tirou o goleiro da jogada, mas o zagueiro Michel conseguiu desviar a trajetória da bola e salvando sua equipe de tomar mais um gol.

A reação do Bangu veio de uma cobrança de escanteio, aos 11 minutos, Alex Chander cobrou na cabeça do volante Juliano, que testa marcou o gol de empate.

Após marcar o primeiro gol, o Bangu se mostrou mais animado na partida, chegando com mais perigo a área do Resende. O jogo permaneceu lá e cá até o final, até Octávio ser derrubado pelo goleiro Ranule dentro da área já nos acréscimos. O árbitro chegou a marcar pênalti, mas voltou atrás após ouvir auxiliar e marca impedimento.

Com muitas reclamações por parte dos jogadores do Bangu, que não concordaram com a anulação do pênalti, a partida terminou em 1 a 1.