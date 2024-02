Jogo Atrasado: Voltaço enfrentará o Flamengo no Sábado de Carnaval

Volta Redonda – Após o polêmico empate contra o Bangu,na quarta-feira 7, o Voltaço retornará ao Rio de Janeiro no sábado 10, para enfrentar o Flamengo, ás 16h, no Maracanã em jogo atrasado da terceira rodada do Cariocão.

O Esquadrão de Aço ocupa a 9ª posição na tabela de classificação com oito pontos e caso vença o rubro-negro chegará aos 11 pontos e colará no pelotão de frente da competição.

O time comandado pelo treinador Felipe Loureiro conquistou sete em nove disputados nos últimos três jogos e vive um momento de recuperação no campeonato estadual.

Já o Flamengo que possui um dos elencos mais valorizados da América do Sul chega a este jogo motivado pela vitória no clássico contra o Botafogo no meio da semana. Se vencer o Volta Redonda, o time da Gávea que atualmente está na segunda posição solidificará a sua presença no G4 do Cariocão.