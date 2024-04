‘Jogo das Estrelas’ marca abertura da XIX Copa Diarinho

Volta Redonda – A abertura da XIX Copa Diarinho de Futsal, no sábado (6), será em grande estilo. Organizada pela prefeitura de Volta Redonda, Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL) e pelo jornal DIÁRIO DO VALE, a cerimônia de abertura acontece a partir das 9h, no Mini Estádio da Ilha São João. Uma das maiores competições esportivas no interior do estado, este ano terá a participação de 3 mil atletas, de 5 a 17 anos. O ponto alto da cerimônia de abertura será o Jogo das Estrelas, que contará com a participação de jogadores que brilharam com a camisa do Voltaço e de grandes clubes do Brasil e do exterior.

A expectativa dos organizadores é de que cerca de 5 mil pessoas prestigiem a abertura da Copa Diarinho. Um dos nomes confirmados para a partida é do ex-jogador Fábio, atacante que brilhou com a camisa do Volta Redonda e Botafogo. Para ele, será um orgulho participar de um evento de tamanha importância para a garotada.

“Gostaria de desejar uma competição de sucesso a todos os envolvidos. E é importante destacar a importância do esporte como ferramenta de socialização, de inclusão, de concretização de sonhos. E é muito bom esse trabalho realizado pelo DIÁRIO DO VALE e a prefeitura em prol da garotada”, afirmou Fábio.

Além de Fábio, a partida terá a participação dos seguintes jogadores: Deley (Fluminense e Seleção Brasileira), Elson (Santos e Internacional), Alex Oliveira (Vasco da Gama e Fluminense), Humberto (Vitória–BA e Grêmio), Valtinho (Volta Redonda), Eduardo Pato (Volta Redonda), Magrão (Fluminense), Dé (Flamengo e Vasco da Gama), Jonílson (Botafogo, Vasco da Gama e Cruzeiro), Gláuber (Botafogo), Lugão (Volta Redonda e Resende), Vicente (Fluminense), Fábio (Botafogo), Paloma (Flamengo), Cidcley (São José–SP), Anderson Willian (São Paulo), Alves (Palmeiras e Guarani), Arizinho (Volta Redonda), Anderson Luiz (Volta Redonda), Juarez (Volta Redonda e Barra Mansa), Sandro (Volta Redonda), Leandro Almeida (Estoril e Gondomar – Portugal), entre outros.

Cerimônia de abertura no Miniestádio

Um evento para entrar para a história. Essa é a expectativa dos organizadores para a abertura da Copa Diarinho 2024. A solenidade terá início com a entrada e desfile das delegações participantes. Em seguida acontece o Juramento do Atleta. Haverá ainda o acendimento da Pira Olímpica, apresentações de dança e Show Pirotécnico.

Para a secretária municipal de Esporte e Lazer, Rose Vilella, quem for à Ilha São João assistirá a um dos maiores eventos esportivos já realizados na cidade. “Estamos trabalhando incansavelmente para fazer a maior e melhor Copa Diarinho de todos os tempos. Estamos preparando uma cerimônia linda, que emocionará não só os atletas, mas também o público em geral”, afirmou Rose.

O diretor-presidente do DIÁRIO DO VALE, o jornalista Luciano Pançardes, destacou a importância da competição e enalteceu a parceria com a prefeitura. “A Copa Diarinho, além do lado esportivo, tem um caráter social extraordinário. Ver a união dos atletas de todas as idades, de todas as classes sociais, não tem preço. É também a união de famílias. Esse é o poder do esporte. Por isso o DIÁRIO DO VALE entende a importância de apoiar, junto com a prefeitura, essa competição que a cada ano cresce mais e hoje é uma das mais importantes do calendário regional”, frisou o empresário.

A cerimônia contará ainda com a presença do prefeito Antonio Francisco Neto, do deputado estadual Munir Francisco, dentre outras autoridades.

Mais de 500 jogos e 240 times

A Copa Diarinho de Futsal bateu diversos recordes na edição de 2024. Este ano a competição terá a participação de 240 equipes, de diversas cidades da região, como Volta Redonda, Barra Mansa, Pinheiral, Porto Real, Rio Claro, Resende, Mendes e Vassouras.

Ao todo serão disputados 500 jogos, divididos nas séries Ouro e Prata. A Série Ouro será composta por 136 times, de 32 instituições. Já a Série Prata terá a participação das equipes de projetos da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Volta Redonda (SMEL) e de projetos sociais sem fins lucrativos e contará com 104 times participantes, de nove instituições.

A Copa terá a participação de cerca de 3 mil atletas. Os jogos serão disputados em oito ginásios de Volta Redonda: Açude, Retiro, Siderlândia, 249, Três Poços, Santa Cruz, Santo Agostinho e Vila Rica-Tiradentes.