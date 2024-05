Jogo do Voltaço no Rio Grande do Sul é adiado pela CBF

Volta Redonda – A CBF adiou a partida entre São José-RS e Volta Redonda devido as fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul, que ainda possui previsão de novos temporais para o final de semana. O anúncio foi realizado na noite desta quarta-feira (1º).

O jogo, que ocorreria neste sábado (4), no estádio Passo d’Areia, em Porto Alegre, está adiado e será remarcado para uma nova data.

Leia a nota da CBF na íntegra:

Em virtude das fortes chuvas no Rio Grande do Sul e da previsão de novos eventos climáticos severos, a CBF informa que adiou todas as partidas marcadas no Estado e envolvendo equipes gaúchas na condição de visitante até segunda (6) em todas as competições e divisões do futebol brasileiro.

A decisão da CBF é baseada no notório cenário de emergência em todo o Estado, ratificado em ofícios enviados pelo Governador e pelo Chefe da Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul. A CBF entende que a prioridade de momento é o atendimento à população e de solidariedade.

A CBF, em sua condição de entidade nacional de administração do futebol no Brasil, reitera seu compromisso com o apoio às autoridades e à população Gaúcha, e manifesta toda a sua solidariedade.