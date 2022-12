Jogo-treino encerra quarta semana de pré-temporada do Resende - Diário do Vale

Matéria publicada em 16 de dezembro de 2022, 17:10 horas

Partida foi diante do São José-SP e terminou empatada em 0 a 0; técnico Sandro Sargentim utilizou todos os atletas do elenco

Resende – O Resende encerrou a quarta semana da pré-temporada 2023 com um jogo-treino, contra o São José-SP, nesta sexta-feira, dia 16, no CT Pelé Academia. No treinamento, que terminou em 0 a 0, o técnico Sandro Sargentim utilizou todos os jogadores que estavam à disposição da comissão técnica. As duas equipes voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira, dia 22, desta vez em São José dos Campos-SP.

– O treinamento foi o que esperávamos para o período de pré-temporada que nos encontramos. Agora, o importante é ganhar ritmo. Na próxima semana, faremos outro jogo-treino. Provavelmente, poderei contar com mais alguns atletas que devem deixar o departamento médico até o dia da atividade, para começar a desenhar a equipe titular para o Estadual”, avaliou Sandro Sargentim.