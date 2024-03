Jogos da semifinal da Copa Angra Sub-11 serão no Estádio Municipal

Angra dos Reis – A Copa Angra de Futebol na categoria Sub-11 chega a sua fase semifinal. Após 12 jogos disputados, com seis partidas em cada grupo, foram definidos os semifinalistas da competição de base, o primeiro campeonato da garotada na temporada de 2024, que tem na organização o Júnior Nunes. Os times Porteira, e Estrela Branca, ambas com sete pontos ganhos fizeram as melhores campanhas pelo grupo A e garantiram suas presenças nas semifinais, com o Porteira ficando com a primeira colocação na chave e o Estrela Branca com a segundo lugar, perdendo no critério saldo de gols, seis contra oito do Porteira.

Enquanto no grupo B, as equipes do Edy Show de Bola, com nove pontos, e Real Mambucaba, com três pontos, classificaram-se para a fase s emifinal da competição. O time de Mambucaba conseguiu a vaga no critério de gols marcados, quatro, com um gol a mais que a Escolinha de Walter, que também fez três pontos, mas marcou três gols, e não conseguiu a classificação.

As semifinais da Copa Angra de Futebol Sub-11 acontecem no sábado (30), sábado de aleluia, na parte da manhã, no campo do Estádio Municipal, com o primeiro jogo ocorrendo às 8h da manhã entre Porteira x Real Mambucaba, e às 9h, Edy Show de Bola x Estrela Branca.