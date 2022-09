Jogos em realidade virtual serão oferecidos em estande da secretaria de educação de Resende na Exapicor

Matéria publicada em 23 de setembro de 2022, 16:29 horas

Crianças e adolescentes poderão brincar nos simuladores em realidade virtual com óculos, jogar xadrez, dama e ainda dançar

Resende- A Prefeitura de Resende preparou para a Exapicor 2022 diversas atividades educacionais que envolvem muita diversão e tecnologia. No estande da Secretaria Municipal de Educação, as atrações serão abertas ao público e poderão ser aproveitadas durante os dias de evento (confira abaixo o cronograma).

Segundo a Secretaria Municipal de Educação, o estande terá um simulador de futebol em realidade virtual com óculos 3D, que irá proporcionar aos participantes um campo em que eles poderão simular pênaltis e jogo de X-box com um simulador de dança. Além dos jogos interativos, terá ainda xadrez e jogo de xadrez adaptado para deficiente visual, dama gigante, lego e cubo mágico, tendo como público-alvo crianças e adolescentes.

– Nós pensamos com todo carinho as atrações deste ano, que tem por objetivo proporcionar às crianças e adolescentes o que há de mais novo em tecnologia, aliado à cultura e conhecimento. Os jogos são uma oportunidade de mostrar o pensamento estratégico e lógico, e ainda colocar em prática os ensinamentos do ano letivo. E, por último, mas não menos importante, oferecer um momento de lazer e diversão aos participantes – salientou Rosa Frech, secretária municipal de Educação.

Confira os horários de funcionamento do estande

28 de setembro – 18h às 21h

29 e 30 de setembro – 14h às 21h

06 e 07 de outubro – 15h às 21h

08 e 09 de outubro – 14h às 21h