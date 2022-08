Joice Nicolau é confirmada como pré candidata a Deputada Estadual pelo União Brasil

Matéria publicada em 4 de agosto de 2022, 11:21 horas

Volta Redonda – Joice Nicolau, de 37 anos, que é formada em administração, nascida e criada em Volta Redonda, foi confirmada como pré candidata a Deputada Estadual pelo União Brasil. A confirmação veio na convenção da legenda neste domingo (31) no Rio de Janeiro.

Nas últimas eleições municipais, em 2020, ela obteve 433 votos quando era filiada ao Solidariedade. Cristã, da Assembleia de Deus, ministério da Madureira, Joice também já foi assessora parlamentar na Câmara de Volta Redonda.

“Formei em administração de empresas, comecei a vida profissional em um supermercado, fui conquistando em outras empresas cargos de confiança, como gerencia administrativa, analista logística”, contou Joice, que teve o despertar para a política quando trabalhou como assessora parlamentar.

“Na Câmara, vi parte da realidade e a necessidade de ser uma voz ativa e ver que é possível ter a colaboração participativa das pessoas. Entrar na política não foi algo planejado, aconteceu de forma desafiadora, e por pensar em ser a oportunidade de representar aquele que não consegue ser ouvido, aceitei o desafio”, disse ela.

“Além disso, muitas políticas públicas são criadas sem que as mulheres possam ser ouvidas ou suas opiniões sejam consideradas. Eu entendo que quanto mais mulheres estejam presentes, mais a voz da igualdade será ouvida. Não é uma luta por espaço, mas o entendimento de que nós podemos participar juntos e ativamente para contribuição e o desenvolvimento político, social e profissional. Não é feminismo é ser feminina”, frisou.

Ela foi convidada pelo prefeito de Belford Roxo, Waguinho, que também é presidente estadual do União Brasil.

“Tenho me preparado para esse desafio, minha vontade em poder fazer algo para mudar e ajudar o próximo é grande e, por isso, coloquei nas mãos de Deus esse sonho. Creio que Ele irá me orientar e me guiar nessa jornada e manter nosso propósito de Trabalhar e Servir Sempre”, finalizou Joice