Jordão assina ordem de serviço para construção de ETE no Bracuí

Angra dos Reis – O prefeito de Angra dos Reis, Fernando Jordão, vai assinar, nesta terça-feira (2), às 16h30, a ordem de serviço para dar início às obras de construção da Estação de tratamento de água do Bracuí. A cerimônia vai acontecer na Estrada de Santa Rita 1, próximo à elevatória do Serviço Autônomo de Fornecimento de Água e Tratamento de Esgoto (Saae).

A obra inclui a criação de um novo reservatório de água com capacidade para pelo menos 800 mil litros; a instalação de um gerador onde ficarão as duas bombas que farão a sucção da água do rio e nova tubulação. Para a realização desta obra, a Prefeitura de Angra dos Reis investirá mais de R$ 5 milhões de verba própria.

Obras e inaugurações de escolas

O novo espaço onde vai funcionar a Escola Municipal Morada do Bracuhy será inaugurado às 14h, também nesta terça-feira (2). Em seguida, a Prefeitura entregará a climatização e revitalização dos Centros Municipais de Educação Infantil Professora Silvana Helena e Júlia Moreira da Silva, também localizados no Bracuí.

O local que vai abrigar as turmas da escola Morada do Bracuhy fica ao lado do Cemei Professora Silvana Helena. Essa mudança de espaço vai durar até que a obra no prédio da Escola Morada do Bracuhy, localizado dentro do condomínio de mesmo nome, seja concluída. Os dois Cemeis além de climatização passaram por pequenos reparos, como pintura, e ganharam ainda novo mobiliário, smart TVs e materiais pedagógicos.