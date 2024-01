Jordão, Célia e Ferreti inauguram primeiro Asilo Público de Angra dos Reis

O prefeito Fernando Jordão, a deputada estadual Célia Jordão e o secretário de Governo, Claúdio Ferreti, inauguraram nesta terça-feira (30), o primeiro asilo público de Angra dos Reis, que passou a se chamar Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI). De acordo com o prefeito Fernando Jordão, uma iniciativa importante para proporcionar mais dignidade e qualidade de vida aos idosos. A instituição está localizada no bairro do Retiro, cercada por muito verde. “O espaço conta com toda a infraestrutura necessária para receber os novos moradores e oferecerá atividades como artesanato, informática, fisioterapia e atendimento médico”, explicou o prefeito. Próximo à praia, o local tem 394,42 m² de área útil coberta e 414,46 m² de área descoberta para atividades ao ar livre e banho de sol.