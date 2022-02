Jordão, Claudio Castro e Flávio Bolsonaro participam de inauguração de escola cívico-militar em Angra dos Reis

Matéria publicada em 11 de fevereiro de 2022, 16:51 horas

Angra dos Reis – Nesta quinta-feira (10) a Prefeitura de Angra dos Reis, em parceria com os governos estadual e federal, inaugurou a Escola Cívico-Militar Remo Baral Filho, no bairro do Frade. A unidade é a primeira escola cívico-militar de Angra dos Res e foi inaugurada pelo prefeito de Angra, Fernando Jordão, juntamente com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, parlamentares e demais gestores da esfera municipal, estadual e federal.

Batizada com o nome do angrense ex-combatente na Segunda Guerra Mundial, Remo Baral Filho, A unidade de ensino faz parte do Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares, uma parceria entre os ministérios da Educação e da Defesa e a Prefeitura de Angra, por meio da Secretaria de Educação do município.

Há aproximadamente 20 projetos semelhantes atualmente no estado do Rio de Janeiro, e Angra dos Reis, pela proximidade e integração que possui com o governo federal, não poderia ficar de fora. Familiares de Remo Baral também participaram da cerimônia de inauguração, que foi embalada pela banda da Marinha.

A Escola Cívico-Militar conta com uma matriz curricular ampliada, por meio da qual os estudantes vivenciarão uma rotina cívico-militar com valores imprescindíveis para a formação humana, buscando excelência em resultados pedagógicos. Inicialmente, a escola está recebendo 180 alunos, com turmas de 6º e 7º ano do Ensino Fundamental, em tempo integral. As crianças participaram da cerimônia, cantando o Hino Nacional e demonstrando alegria com o novo espaço de formação. O prefeito de Angra conversou com as crianças, pais e professores.

– A civilidade precisa voltar às escolas, juntamente com o Hino e as cores do Brasil, para que as crianças possam estudar com dignidade, em uma ambiente como esse, com elevadores, acessiblidade, salas climatizadas. Estamos investindo na educação para termos escolas públicas como esta, melhores que as particulares – disse o prefeito.

– Este programa [das escolas cívico-militares] visa a dar um elemento a mais à educação. Cada pai e mãe escolhe onde colocar o seu filho, e o governo federal dá mais uma opção: uma educação com foco na disciplina e no civismo. Que nós possamos inaugurar espaços de educação e cultura como este em mais lugares do nosso estado, para devolver a dignidade e a esperança para a população – afirmou o governador do Rio.

Os gestores foram unânimes em defender a importância da segurança pública para o ordenamento e pacificação dos bairros, o que possibilita a entrada de outros serviços. O Frade foi apontado como exemplo. A pacificação do bairro foi o que possiblitou que ele recebesse agora a primeira escola cívico-militar de Angra. “Segurança pública não é só poder contar com policiamento, mas poder formar as nossas crianças”, disse Célia Jordão, parlamentar angrense, deputada estadual.

– Que as nossas crianças possam aprender matemática, português e também como tratar as pessoas. Aprender patriotismo, disciplina. A entrega desta escola mostra a sintonia entre os governos municipal, estadual e federal. Isso é o que pode, de fato, transformar a vida das pessoas – disse o senador Flávio Bolsonaro.