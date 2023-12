Jordão e Ferreti lançam Cartão Saúde para moradores de Angra dos Reis

Angra dos Reis – O prefeito Fernando Jordão, o secretário de Governo, Cláudio Ferreti e o secretário de Saúde, Glauco Fonseca, lançaram na manhã desta quarta-feira (20), o Cartão Saúde. O projeto é pioneiro na região e irá atender cerca 68% da população de 200 mil habitantes de Angra. Segundo a prefeitura, o cartão irá unificar o prontuário médico reunindo todas as informações do paciente para agilizar o atendimento e a marcação de consultas na rede municipal.

O cartão tem o nome do morador e um QR Code para que o paciente seja identificado em qualquer uma das mais de 50 unidades do sistema municipal de saúde.

Idealizado pelo secretário de Governo e Relações Institucionais, Cláudio Ferreti, o cartão foi anunciado durante o evento “Saúde em Angra: Avanços e Novos Desafios”, que teve o objetivo apresentar dados sobre a saúde pública do município nos últimos anos e discutir os principais desafios para 2024.

O anúncio do projeto foi feito durante uma coletiva no auditório do Centro de Estudos Ambientais, na Praia da Chácara, quando o prefeito e o secretário de Saúde fizeram um balanço dos investimentos realizados pela pasta entre 2021, 2023 e 2023. O secretário de Saúde de Angra dos Reis, Glauco Fonseca, disse que 84% da população de Angra utiliza o SUS, sendo que no Brasil o percentual é de 70%.

– Com este cartão, geramos um sentimento de pertencimento para os usuários da saúde pública de Angra, pois cada paciente será tratado de forma única, com todas as suas informações e histórico médico, sejam dados de medicamentos, consultas ou outros serviços – comentou Cláudio Ferreti.

Atendimento humanizado

Durante o evento, que foi acompanhado por vereadores, lideranças comunitárias, profissionais da saúde e imprensa, o secretário municipal de Saúde, Glauco Fonseca, destacou que, apesar das dificuldades que muitos municípios vêm passando desde a pandemia, Angra conseguiu avançar em alguns pontos da saúde pública.

– Isso não significa que podemos ficar olhando para o passado. Saúde de qualidade é feita trabalhando no presente e pensando no futuro. Somente em Angra, temos 84% da população usuária do SUS. São milhares de pessoas que precisam de um atendimento humano e de qualidade, sendo esta uma das nossas principais metas para 2024 – disse Glauco Fonseca.

Consultas e exames

Em 2023, foram realizadas pelo menos 164 mil consultas que ajudaram a zerar a fila de espera em 15 especialidades médicas, além de 960 mil exames diversos. Nos postos de saúde, o número de pessoas atendidas dobrou: passou de 33% da população em 2021 para 66% em 2023, com destaque para o aumento nas consultas de hipertensão, diabetes e pré-natal.

– Os números são essenciais para que possamos entender a magnitude da saúde em Angra dos Reis. Vendo tudo que a cidade alcançou em apenas um ano, só tenho a agradecer todos os profissionais de nosso município, que possibilitam um trabalho de excelência para todos aqueles que dependem da saúde pública de Angra dos Reis – falou o secretário Glauco Fonseca.

A Prefeitura de Angra também iniciou em 2023 o projeto Caravana do Exame, que fez 2 mil procedimentos como ultrassonografias (mamária, transvaginal e de próstata) e doppler vascular em pacientes que estavam na fila de espera.

Japuíba

Além disso, o Hospital Municipal da Japuíba realizou, neste ano, 105 mil atendimentos de emergência e 6 mil cirurgias. O Centro de Oncologia, que fica na unidade, atende 95% dos pacientes com câncer em Angra, sempre com tratamento humanizado e acolhedor.

Hospital Maternidade

O Hospital Maternidade de Angra dos Reis (HMAR) registrou no dia 26 de novembro deste ano o nascimento do menino Enzo Gabriel, o bebê de número 3 mil. Única maternidade pública da cidade, o HMAR é referência na região da Baía da Ilha Grande em gestação de alto risco e atendimento humanizado a mães e recém-nascidos. A unidade conta com infraestrutura de ponta e equipe comprometida, que realizou mais de 23 mil atendimentos nos últimos dois anos.

Mutirão de catarata e distribuição de óculos

Também em novembro, Angra alcançou a marca de 5 mil cirurgias de catarata realizadas desde 2018. Somente em 2023, foram 1.269. Todas as operações são feitas em uma carreta adaptada, que fica no ginásio do Estádio Municipal. O Saúde no Olhar, projeto que oferece óculos gratuitos para estudantes do 1º ao 9º ano das escolas públicas municipais, atendeu, até o momento, mais de 12 mil alunos atendidos, com fornecimento de mais de 3,3 mil óculos.

– Quando pequena, a criança ainda não sabe se queixar de problemas na vista, por isso a importância deste projeto. O Saúde do Olhar permite que os profissionais da saúde façam esse atendimento que beneficia os alunos. Quanto mais cedo o diagnóstico, mais benefícios conseguimos trazer para a vida das crianças – explicou a médica oftalmologista Marisa Cattaneo.

Balanço

Durante o evento, o prefeito fez um balanço do que já foi investido e os desafios da para os próximos anos.

De acordo com o prefeito Fernando Jordão, o trabalho no setor de saúde é incessante e toda melhora é um incentivo para avançar ainda mais.

— Não podemos achar que está tudo maravilhoso, mas a cada dia estamos buscando melhorar o dia a dia dos angrenses. Nos últimos 5 anos atendemos 68 mil pessoas. Vamos fechar mais 200 mil pessoas — disse .

O secretário de Governo, Cláudio Ferreti, disse que primeira remessa é de 47 mil cartões.

Santa Casa e atendimento a mulheres

Jordão recordou que comprou a Santa Casa do município depois que viu que as remessas mensais de R$ 2 milhões só faziam com que o MPRJ questionasse os repasses.