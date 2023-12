Jordão e Ferreti lançam Cartão Saúde para moradores de Angra dos Reis

Angra dos Reis -O prefeito Fernando Jordão, o secretário de Governo, Cláudio Ferreti e o secretário de Saúde, Glauco Fonseca lançam manhã desta quarta-feira (20), o Cartão Saúde. O projeto é pioneiro na região e irá atender os cerca 68% da população de 200 mil habitantes de Angra. Segundo a prefeitura, o cartão irá unificar o prontuário médico reunindo todas as informações do paciente para agilizar o atendimento e q marcação de consultas na rede municipal.

O cartão possui nome do morador e um QR Code para que o paciente seja identificado em qualquer uma das mais de 50 unidades do sistema municipal de saúde.

O anúncio do projeto foi feito durante uma coletiva no auditório do Centros de Estudos Ambientais, na Praia da Chácara, quando o prefeito e o secretário de Saúde fizeram um balanço dos investimentos realizados pela pasta entre 2021, 2023 e 2023.